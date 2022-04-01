فوائد الثوم النيء هل هو مفيد لهذه الدرجة مقابل طعمه؟

يمتلك الثوم الكثير من الفوائد الصحية والطبية المتعددة وأكدت الكثير من الدراسات على ضرورة أكل الثوم نيئ حيث أنه عبارة عن مضاد حيوي طبيعي، ويوجد به الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان، ويحافظ الثوم على مستوى السكر في الدم ويحافظ على مستوى الكولسترول أيضاً وينصح الأطباء بتناول الثوم نيئا، لأنه يحتوي على الكثير من المركبات المهمة والتي من أشهرها الأليسين الذي يعمل على التقليل من ارتفاع ضغط الدم ومحاربة السرطانات.

كيفية تناول الثوم النيء

يمكننا تناول الثوم النيء على الريق في الصباح ولكن يوجد الكثير من الطرق الأخرى الأفضل من وضع فص الثوم النيء في فم المريض، حيث يمكننا أن نقوم ببعض الوصفات التي تمكنا من أكل الثوم نيئا بطريقة تتناسب مع الطريقة الخاصة لكل مريض في تناول الطعام، حيث يمكننا ان نقوم بسحق الثوم وتكسيره أو تقطيعه ونضيف لبعض الوجبات وهذه هي الطريقة الصحيحة حتى نستفاد من مركب الايلسين ومركب الكبريت، كما يمكننا أن نقوم بمزج الثوم مع زيت الزيتون ونتناوله مع قطع من الخبز أو نضع الثوم النيئ مع الصلصة واللحوم والأسماك والخضار.

فوائد اكل الثوم النيء

لا يحتوي الثوم على الكثير من السعرات الحرارية حيث أن متوافق مع الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن، كما يحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين سي والمنجنيز كما أنه يعمل على ضبط ارتفاع ضغط الدم ويحارب الكثير من الأمراض المزمنة ومن فوائد الثوم: