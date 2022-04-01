نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكاسترد العادي الجاهز فى البيت بالحليب في المقال التالي

من أشهر الحلويات التى يفضلها الجميع وخاصة الأطفال هو الكاسترد، ويمكن تناوله مثل الجيلي أو يمكن استعماله للحشوات أو تزيين الكيك، وهو يكون ذو مذاق حلو وهو يحتوي على السعرات الحرارية والدهون، فلذلك لا ينصح للذين يتابعون نظام غذائي بتناوله لأنه يزيد من الوزن وسوف نقوم بذكر طريقة عمل الكاسترد بالمنزل. مكونات عمل الكاسترد: 2 كوب حليب كامل الدسم.

ثلث كوب سكر.

2 حبة بيض كبيرة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة كبيرة نشا. طريقة التحضير: إذا كان البيض في الثلاجة نقوم بإخراجه حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة. نحضر وعاء ونضع فيه اللبن السائل ونضع عليه السكر والنشا ونخفقهم جيداً حتى يذوب السكر والنشا ولا يكون به تكتلات. نقوم بوضع الوعاء على النار ونستمر بالخفق بواسطة المضرب الشبكي، وذلك حتى لا يتكتل النشا ونستمر بالخفق حتى تلاحظ فقاعات تتشكل في الحواف ونقوم بإزالة الوعاء من على النار قبل أن يبدأ بالغليان. نقوم بخفق البيض جيداً لدقائق وبعدها نقوم بأخذ ربع كوب من الخليط الساخن الذي قمنا بإزالته من على النار ونضعهم على البيض، ونقوم بخلطهم جيداً واسرع حتى لا يكون به كتل وبعد ذلك نأخذ من خليط اللبن ونضيفهم على البيض ونستمر بالتقليب أسرع حتى لا يكون به كتل، ونضيف باقي الكمية المتبقيه من اللبن على البيض ونخفقهم بسرعه، وثم نقوم بوضع الوعاء على النار ونخفض النار عليه ونتركه لمدة لا تقل عن 3 دقائق ونستمر بالتقليب حتى تتماسك المكونات ويكون متجانس. نقوم بإحضار وعاء ومصفاة وذلك لتصفية الكاسترد فى الوعاء الآخر حتى لا يكون به أي تكتلات. نقوم بوضع الفانيليا على الكاسترد ويقلب، ونتركه يبرد قليلاً. ثم نحضر ورق النايلون ونقوم بتغطية الكاسترد جيداً ونتاكد أنه يلامس الكاستر حتى يخافظ عليه من أن يجف. نقوم بحفظ الكاسترد فى الثلاجة حتى يكون متماسك جيداً وذلك لمدة لا تقل عن 3 ساعات. ويمكن استخدامه للحشوات أو التزيين وذلك بأخذه بالملعقة للحشو أو وضعه فى كيس التزيين. ويمكن أن يترك فى الثلاجة لمدة أسبوع فقط. يمكن أن يقدم الكاسترد بجانب فطيرة التفاح، أو للحشو ونحشي به الكب كيك والاكلير. ويمكن وضعه فى طبق وتقطيع فواكه عليه وأكله أو تناوله بالجيلي والكريمة المخفوقة، أو تقديمه كما هو ويكون ذو مذاق رائع. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكاسترد العادي الجاهز فى البيت بالحليب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكاسترد العادي الجاهز فى البيت بالحليب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.