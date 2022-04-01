طرق لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ هتلفي اكتر من 3 كيلو بدون تعب

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عمر شويل - جدة طرق لف الكرنب وورق العنب عديدة وبسيطة تمنحك القدرة على اللف وفي منتهى السرعة لورق العنب وورق الكرنب وفي أقل وقت ممكن، ومن دون أن يتطلب منك الأمر الوقت الطويل للحصول على الملفوف في أقصر وقت ممكن، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطرق المختلفة والمتنوعة، والتي من خلالها سيكون من السهل عليك أن تقومي باللف للمحشي بحجم متقارب وهذا أيضا ما يوفر لك سرعة التسوية للملفوف.

طرق لف الكرنب وورق العنب

العديد من الطرق التي من الممكن من خلالها أن تقومي للف للكرنب وكذلك ورق العنب بمنتهى السرعة، ومن أهم تلك الطرق ما نذكره بالخطوات على هذا النحو الآتي:

لف ورق العنب والكرنب بالشوكة

يمكنك اللف لورق العنب بتلك الطريقة من خلال الاستعانة بكل كمية الورق وتقطيعها للحجم الملائم، وبالشوكة يمكنك اللف وبمنتهى السرعة لكل ما يتوفر من الورق حيث أن الطرف المدبب للشوكة يساعدك بشكل كبير في إنجاز خطوة اللف للورق بكل سهولة.

لف ورق العنب والكرنب بالكيس

بعد أن تقومي بخطوة التحضير للحشوة المستخدمة في المحشي من الأرز مع التوابل والطماطم، والخضار المفروم، من الممكن البدء في التجهيز للورق واستعمال الكيس بفرده على الفلانش الخاص بالتقطيع للخضار ثم ضعي لورقة فوق الكيس واللف يتم باستعمال الكيس وفي منتهى السرعة.

لف ورق العنب والكرنب بالمشط

من المفضل أن تستعملي تلك الطريقة السريعة وهي التي نستخدم فيها المشط والتي تساعد في الحصول على الملفوف جاهز حيث يتم التقطيع للورق باستعمال المقص ورصه على سطح مستوي وبالمشط يمكنك لف الورقة بعد أن يتم ملئها بكمية قليلة من الحشو وخلطة الأرز التي تفضلينها.

لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة

المسطرة من الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمة اللف لورق العنب وورق الكرنب بعد السلق للورق بالماء والكمون وتصفيته استعملي المقص لتقطيع الورق لأحجام تقريبا متساوية وضعي المسطرة على كل ورقة وبنهاية الورقة بالتحديد يتم وضع المسطرة وسحب طرفها ولفه وهذا ما يساعدك في إنجاز مهمة عمل الملفوف.