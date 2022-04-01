طريقة تحضير لافا شوكليت من المنزل بطعم مدهش وبدون فرن، نقدم لكم اليوم وصفة كيك رائعة مخصصة لعشاق الشوكولاتة وهي الشوكليت لافا، وهي عبارة عن كيكة شوكولاتة بداخلها صوص شوكولاتة ذائب ليمنحك خليط رائع صعب المقاومة خاصة لمن يحب كيكات الشيكولاتة. مقادير وصفتنا اليوم بسيطة فهي تعتمد على 3 مكونات فقط ولن تحتاج إلى بيض، ويمكنك صنعها بدون بذل الكثير من المجهود وبدون الحاجة إلى التسوية بالفرن.

طريقة تحضير لافا شوكليت من المنزل

المقادير اللازمة لعمل اللافا الشوكليت هي كالتالي:

200 جرام بسكويت أوريو أو شوكولاتة أو فانيليا اي نوع.

نصف كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

قطعة من الشوكولاتة الداكنة أو أي نوع آخر (اختياري).

لتحضير وصفة الشوكليت لافا نجهز محضرة الطعام ونضف إليها البسكويت ونقوم بالطحن بشكل جيد حتى يصبح على شكل مسحوق، ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر والحليب ونخلط مجدداً لمدة 30 ثانية أو حتى نحصل على قوام كخليط الكيك، ثم نحضر طواجن أو أطباق شوربة أو قوالب الومنيوم ثم ندهنهم بالقليل من الزيت مع رشة من الكاكاو أو الدقيق، ثم نسكب مقدار 3 ملاعق تقريباً من خليط الكيك ليملئ الوعاء او الطاجن ثلاثة أربعه فقط (3/4)، ثم ندخل قطعة من الشوكولاتة الداكنة أو أي نوع مفضل لديكم في منتصف خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي.

شوكليت لافا بطريقة سهلة

ثم نأخذ قدر بغطاء ونضعه على نار هادئة ونترك القدر يسخن على النار لمدة 10 دقائق تقريباً، وبعد ذلك نضع قدر معدني صغير على وجهه في القدر ونتركه يسخن لمدة 3 دقائق، وبعد ذلك نضع طواجن أو قوالب الكيك على القدر المعدني ونغطيه جيداً ونتركه على نار متوسطة، لمدة 15-20 دقيقة مع اختبار تسوية الكيك بإستخدام عود خشبي من الأطراف، ويمكنك خبز الكيك في المقلاة أو في الميكروويف، ثم نقلب الطاجن في وعاء ونتركه لمدة 4 دقائق وبعد ذلك نزيل الطاجن، ويمكنك تزيينها بقطع من الفراولة أو رشة بسيطة من الكاكاو وتصبح جاهزة للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة والروعة بأقل التكاليف والمجهود.