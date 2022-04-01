طريقة عمل الزبادي العادي وبالفواكه في المنزل مثل الجاهز بطريقة سهلة

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طريقة عمل الزبادي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات غير مكلفة، يعد الزبادي من مشتقات الحليب بل أنه من أهم مشتقاته كما أن الزبادي يتم الحصول عليه عن طريق تخمير الحليب وذلك عن طريق استخدام البكتيريا اللبنية الموجودة في الحليب، كما أن الزبادي يعد من الوجبات الهامة والأساسية وخاصة في الإفطار والعشاء أيضا كما أنه أساسي في شهر رمضان الكريم وخاصة علي السحور، لذلك سنتعرف علي طريقة إعداده في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة دون تكلفة شرائه من الخارج. طريقة عمل الزبادي في البيت اولا نقوم بإذابة كوب ونصف من الحليب المجفف في أربع أكواب من الماء الفاتر.

نقوم بتقليب الحليب في الماء جيدا حتي يذوب تماما ثم نقون برفعه على نار هادئة الحرارة.

نستمر في التقليب جيدا وباستمرار وذلك حتى يبدأ الحليب في الغليان ثم يرفع من علي النار.

نترك الحليب بعد ذلك حتى يصبح دافئا قليلا ثم نضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادى.

نقوم بعد ذلك بالتقليب جيدا حتي يمتزجون معا ثم بعد ذلك نقوم بسكبه في الأكواب.

نضع الأكواب في صينية مغطاه بالماء ثم نقوم بتغطيته وتركه في مكان دافئ لمدة 10 ساعات ثم يقدم. طريقة عمل الزبادي بالفواكه نحضر وعاء عميق ومتوسط الحجم ثم نضع فيه ثمرتين من المانجو المقطع الي مكعبات صغيرة الحجم.

نضيف إليه ثمرة واحدة من الموز المقطع علي هيئة شرائح ثم نضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نضع أيضا عشر ثمرات من الفراولة المقطعة قطع متوسطة الحجم ونضع ملعقتين صغيرتين من العسل.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضهم البعض وخلطهم جيدا ثم نخضر خمس أكواب من الزبادي التي تم إعداده.

بعد وضع الزبادي نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض جيدا حتي يمتزجون تماما ويتجانسون.

نضعهم بعد ذلك في أكواب التقديم مع تزينيها ببعض أوراق النعناع الجافة وبعض المكسرات المجروشة. فوائد الزبادي أن الزبادى يحتوي علي خصائص قابضة للمسام وذلك يساعد على شد أنسجة الجلد.

يساعد أيضا على مكافحة حب الشباب وأيضا الطفح الجلدي الذي يصيب بعض الشباب.

يعمل الزبادي أيضا على مكافحة التجاعيد وذلك لأنه يعمل علي ترطيب الجلد.

يلعب دور هام في الحفاظ على نضارة البشرة وتوهجها ويعمل علي تجديد خلايا الجلد.

يحتوي أيضا علي الكالسيوم الذي يساعد علي شفاء الجروح وتجديد طبقات الجلد والخلايا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبادي العادي وبالفواكه في المنزل مثل الجاهز بطريقة سهلة

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