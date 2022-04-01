كيكة الجيلي بالكاسترد بمكونات بسيطة جداً وطريقة في منتهى السهولة، نقدم لكم اليوم إحدى وصفات الكيك السهلة والغير مكلفة وهي كيك الجيلي بالكاسترد، المقادير بسيطة جداً فهي لن تحتاج إلى بيض أو كريمة أو قشطة أو كريم شانتيه، كما أن طريقة التحضير بعيدة تماماً عن التعقيدات ولا تحتاج إلى فرن للتسوية؛ لتحصلين بدون مجهود يُذكر على حلى بارد إقتصادي بمكونات بسيطة جداً من مطبخك. إليكم أسهل طريقة لتحضير كيكة الجيلي بالكاسترد بدون فرن.

طريقة تحضير كيكة الجيلي بالكاسترد

المقادير لاازمة لعمل كيك الجيلي بالكاسترد هي كالتالي:

5 أكواب من الحليب.

باكيت كبير بسكويت اولكر أو أي نوع.

باكيت جيلي.

3 أكواب من الماء.

نصف كوب سكر أو حسب الرغبة.

8 ملاعق كبيرة كاسترد ويمكنك استبداله بنشا وفانيليا.

فراولة أو أي نوع فاكهة للتزيين.

نحضر قالب بايركس أو قالب التشيز كيك ويكون قابل للفتح ثم نأخذ قطع البسكويت ونغمسها في حليب سائل، ثم نرص البسكويت في القالب وهكذا لنصنع 3 طبقات من البسكويت مع ملئ كل فراغات القالب، ثم نتركه جانباً حتى نحضر الطبقة الثانية حيث يتم إضافة الحليب في إناء مناسب ثم نضف الكاسترد، وبعد ذلك نضف السكر ونقوم بالتقليب جيداً ونرفع الإناء على نار هادئة نوعاً ما مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط بقوام كريمي ثقيل، وبعد ذلك نسكب طبقة الكاسترد على طبقة البسكويت في القالب ونقوم بتوزيعها بشكل متساوي.

كيك الجيلي بالكاسترد بمكونات بسيطة

نأخذ قطع من الفراولة ونقسمها إلى نصفين ثم نرصها على طبقة الكاسترد مع الضغط عليها قليلاً، ومن جانب آخر نأخذ باكيت الجيلي ونضعه في وعاء مع إضافة مقدار الماء المكتوب على العبوة، ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نوزع الجيلي على قطع الفراولة بلطف ثم ندخل القالب الثلاجة لمدة 3 ساعات تقريباً أو حتى يتماسك تماماً، وبعد ذلك نحرر أطراف الحلى من القالب ثم نقوم بفتحه وبعد ذلك نقطعه ويصبح جاهز للتقديم مع طعم شهي جداً لا يقاوم، ويمكنك تزيينه عند التقديم من خلال الاستعانة بقليل من صوص شوكولاتة أو صوص الكراميل.