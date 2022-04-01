نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللبن الزبادي في المنزل للسحور في رمضان في المقال التالي
يعتبر اللبن الزبادي والحليب من الأطعمة الرمضانية الشهيرة التي لا تخلو منها المائدة في السحور وكذلك من الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء خضوع الشخص لعمل رجيم قاسي ونتحدث هنا عن طريقة عمل اللبن الزبادي في المنزل وكذلك أهمية اللبن الزبادي .
مكونات اللبن الزبادي
نحتاج لعمل حوالي 8 أكواب من اللبن الزبادي لتر حليب وثلاث ملاعق من اللبن البودر وكذلك كوب من الزبادي .
إعداد اللبن الزبادي في المنزل
- نضع الحليب في إناء ويرفع علي النار مع التقليب المستمر حتي لا يكون قشرة علي الوجه وبعد الغليان نرفعه من على النار ونتركه حتي يصبح دافئ .
- نأخذ حوالي ربع كمية اللبن الدافئ وفي الكبة نضع اللبن المغلي واللبن البودر وكوب الزبادي ونخلطهم في الكبة جيدا.
- نقوم بوضع الخليط علي كمية اللبن المتبقية مع التقليب جيدا .
- في صنية فرن كبيرة نضع الأكواب أو أواني الفخار ثم نصب فيها اللبن ونحضر كوب من الماء المغلي ونصبه في الصنية المتواجد فيه الأكواب .
- نشعل فرن البوتاجاز حوالي خمسة دقائق حتي يصبح دافئ ثم نطفئ النار .
- نضع الصنية بما فيها من أكواب الزبادي مدة تصل إلي أربع ساعات فقط داخل فرن البوتاجاز الدافئ .
- ثم نضع اللبن الزبادي في الثلاجة لإيقاف عمل البكتريا مدة لا تقل عن أربع ساعات قبل تناوله .
أهمية اللبن الزبادي
- يحتوي علي الكالسيوم مما يحافظ علي صحة العظام والأسنان .
- علاج لعمليات عسر الهضم بسبب احتوائه علي الصوديوم والبوتاسيوم اللذان يدخلان في تكوين العصارات الهاضمة .
- يساعد في تهدئة الأعصاب بسبب احتوائه علي اليود اللازم للغدة الدرقية .
- يقاوم جفاف البشرة وضعف الشعر وضعف التركيز والبقع البيضاء التي قد تظهر علي الأظافر وذلك لاحتوائه علي عنصر الزنك .
- يقلل من الكوليسترول الضار ويزيد من الكوليسترول النافع فبالتالي هو يحافظ علي ثبات ضغط الدم .
- من المأكولات التي تزيد مناعة الجسم .
- يحتوي علي البكتريا النافعة التي تنظم حركة القولون مما يحمي من الإمساك .
- يحتوي الزبادي علي فيتامين ب المركب المفيد والضروري لكل من البشرة والشعر .
- محاربة الخمول الشائع أثناء الصيام .
- يقلل من الشعور بالعطش في نهار شهر رمضان .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اللبن الزبادي في المنزل للسحور في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.