طريقة عمل اللبن الزبادي في المنزل للسحور في رمضان

يعتبر اللبن الزبادي والحليب من الأطعمة الرمضانية الشهيرة التي لا تخلو منها المائدة في السحور وكذلك من الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء خضوع الشخص لعمل رجيم قاسي ونتحدث هنا عن طريقة عمل اللبن الزبادي في المنزل وكذلك أهمية اللبن الزبادي .

مكونات اللبن الزبادي

نحتاج لعمل حوالي 8 أكواب من اللبن الزبادي لتر حليب وثلاث ملاعق من اللبن البودر وكذلك كوب من الزبادي .

إعداد اللبن الزبادي في المنزل

نضع الحليب في إناء ويرفع علي النار مع التقليب المستمر حتي لا يكون قشرة علي الوجه وبعد الغليان نرفعه من على النار ونتركه حتي يصبح دافئ .

نأخذ حوالي ربع كمية اللبن الدافئ وفي الكبة نضع اللبن المغلي واللبن البودر وكوب الزبادي ونخلطهم في الكبة جيدا.

نقوم بوضع الخليط علي كمية اللبن المتبقية مع التقليب جيدا .

في صنية فرن كبيرة نضع الأكواب أو أواني الفخار ثم نصب فيها اللبن ونحضر كوب من الماء المغلي ونصبه في الصنية المتواجد فيه الأكواب .

نشعل فرن البوتاجاز حوالي خمسة دقائق حتي يصبح دافئ ثم نطفئ النار .

نضع الصنية بما فيها من أكواب الزبادي مدة تصل إلي أربع ساعات فقط داخل فرن البوتاجاز الدافئ .

ثم نضع اللبن الزبادي في الثلاجة لإيقاف عمل البكتريا مدة لا تقل عن أربع ساعات قبل تناوله .

أهمية اللبن الزبادي