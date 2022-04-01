نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الشعر وتكثيفه والفرق واضح بعد أسبوع واحد فقط وبخلطات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الشعر وتكثيفه بطرق طبيعية وخلطات بسيطة غير مكلفة، تساعد هذه الوصفة في تطول الشعر وزيادة نعومته، ومعالجة الشعر القصير ويتم ذلك من خلال وضع ملعقتين من الحلبة في كوب ماء، ويتم غليهم جيداً وبعد ذلك تترك حتى تبرد تماماً، وبعد ذلك نقوم بتصفية الحلبة ومستخدم السائل على فروة الرأس، ويمكن المواظبة على هذه الوصفة مرة كل أسبوع ونتيجو ولا أروع وفي أول أسبوع فقط.

تطويل الشعر وتكثيفه بالمايونيز

الوصفة الثانية نقوم بخلط ملعقتين من المايونيز ونصف ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقتين من زيت الخروع مع صفار بيضة، ونقوم بخلطهم جيداً ثم نضع هذا الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعتين ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ، وتكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة تكثيف الشعر وتطويله

الوصفة الثالثة تتعدد مكونات هذه الوصفة ولكن يجب تحضير وخلط جميع المكونات جيداً وتتكون من ملعقة كبيرة من الروزماري، وأربع فصوص ثوم مع كوب من الماء، وملعقة كبيرة شاي و بصلة واحدة، ونقوم بتسخين هذه المكونات على النار حتى تصل لدرجة الغليان، وبعد ذلك يترك الخليط حتى يبرد تماماً ثم يصفي وتستخدم السائل على الشعر مرتين في الأسبوع.

وصفة تطويل الشعر وتكثيفه

الوصفة الرابعة نقوم بخلط ملعقة من الخميرة وملعقة من زيت اللوز وملعقة من الماء وملعقة من فيتامين E، ونقوم بوضع هذا الخليط على الشعر ويترك ساعة كاملة ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ، وتكرر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، الوصفة الخامسة نقوم بعصر بصلة ونقوم بوضع السائل الناتج من عصير البصل على الشعر لمدة ساعة تقريباً، ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ، ونقوم بوضع أي نوع من أنواع الزيوت المعذرة للشعر للقضاء على رائحة البصل.

أسرع طريقة لتطويل الشعر بالبصل

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي من الممكن أن تُعد أسرع طريقة لتطويل الشعر والمساعدة في نموه، وسنطلعك الآن على واحدة من أبرز الأمثلة على أسرع طريقة لتطويل الشعر وأكثرها فعّالية، ألا وهي وصفة عصير البصل.

يحتوي عصير البصل على الكبريت الذي يعزز إنتاج الكولاجين في الأنسجة، وبالتالي يساعد على إعادة نمو الشعر، ويمكن أن يشكل استخدام عصير البصل انزعاجًا لدى بعض النساء نتيجة رائحته المزعجة والقوية، ولكن في الحقيقة يمكن التخلص من هذه الرائحة بعد غسل الشعر، ولتجربة هذا العلاج الفعّال يتم:

يتم تقطيع شرائح البصل وعصرها. يوضع العصير على فروة الرأس لمدة 10 إلى 15 دقيقة. يتم شطفه بشامبو معتدل.

في حالة صعوبة استخدام عصير البصل، فيمكن استبداله بعصير البطاطا وهكذا تحصلي على شعر طويل بخلطات طبيعية وهكذا نكون انتهينا من مقالتنا عن تطويل الشعر وتكثيفه .