نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة حلول شهر رمضان تعرفي على طريقة عمل عجينة القطايف في المقال التالي
القطايف واحدة من أشهر أنواع الحلويات الرمضانية، كما هو معلوم كنافة وقطايف، والقطايف لا تظهر إلا في شهر رمضان الكريم، فهي معروفة بشهر رمضان، وحلويات شهر رمضان القطايف، فهي الحلويات الرسمية في أي عزومة خلال شهر رمضان، وبعض الأشخاص محبي القطايف ينتظرون حلول شهر رمضان الكريم حتى يقوموا بعمل وتناول حلوياتهم المفضلة وهي القطايف، يوجد بعض الخيام المعدة مخصوص لعمل وبيع عجينة القطايف، يتم عملها وتسويتها يبيعها، ويشتريها الأشخاص ثم يقومون بحشوها وتحميرها، ولكن بعد ظهور فيروس كورونا، فإن بعض السيدات ترغب في صنع كل شيء في المنزل دون الشراء وخصوصًا الأكل والمشروبات خارج المنزل، حفاظًا على الأسرة من الإصابة بالأمراض وخصوصًا فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بدلا من شرائها جاهزة من الخارج.
مكونات تحضير عجينة القطايف في المنزل
- كوب واحد من دقيق السميد.
- أربعة ملاعق من السكر الأبيض الناعم.
- ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الزهر.
- ملعقتين كبيرة من النشا.
- أربعة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.
- خمسة أكواب من الماء.
- مكسرات للحشو.
- شربات للتحلية.
طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل
- نقوم بنخل الدقيق الأبيض في إناء العجن، ثم نضيف إليه الكوب من الدقيق السميد، ونقوم بإضافة السكر، والنشا، والبيكنج بودر.
- نقوم بتقليب المكونات معًا.
- نحضر الماء وملعقة من ماء الزهر، ونقوم بوضعها في منتصف الدقيق، ونبدأ بتقليب وعجن المكونات معا حتى تكون المياه في الدقيق بالكامل ويبدأ بتكوين عجينة.
- نقوم بعجن المكونات معا وتبدأ العجينة بالتماسك، وعندما يتم عجنها بشكل صحيح، وتكون عجينة لينة.
- نقوم بلف العجينة وتغطيتها ووضعها في غرفة تكون ذات جو دافئ، حتى تخمر، وقد تأخذ ستون دقيقة.
- عندما تبدأ العجينة بالانتفاخ وظهور فقاقيع تدل على تخمر العجينة، نقوم بتقطيع العجينة ووضعها في طاسة حتى تتحمر من على جانب واحد فقط، ونقوم بإخراجها.
- ثم نجهز الحشو ونحشيها ونغلقها جيدًا ونقوم بوضعها في الزيت لتسويتها، أو يمكن تخزين القطايف واستعمالها في الوقت المراد الاستخدام فيه، ولكن يفضل أن تكون طازجة.
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