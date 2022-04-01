بمناسبة حلول شهر رمضان تعرفي على طريقة عمل عجينة القطايف

القطايف واحدة من أشهر أنواع الحلويات الرمضانية، كما هو معلوم كنافة وقطايف، والقطايف لا تظهر إلا في شهر رمضان الكريم، فهي معروفة بشهر رمضان، وحلويات شهر رمضان القطايف، فهي الحلويات الرسمية في أي عزومة خلال شهر رمضان، وبعض الأشخاص محبي القطايف ينتظرون حلول شهر رمضان الكريم حتى يقوموا بعمل وتناول حلوياتهم المفضلة وهي القطايف، يوجد بعض الخيام المعدة مخصوص لعمل وبيع عجينة القطايف، يتم عملها وتسويتها يبيعها، ويشتريها الأشخاص ثم يقومون بحشوها وتحميرها، ولكن بعد ظهور فيروس كورونا، فإن بعض السيدات ترغب في صنع كل شيء في المنزل دون الشراء وخصوصًا الأكل والمشروبات خارج المنزل، حفاظًا على الأسرة من الإصابة بالأمراض وخصوصًا فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بدلا من شرائها جاهزة من الخارج.

مكونات تحضير عجينة القطايف في المنزل

كوب واحد من دقيق السميد.

أربعة ملاعق من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقتين كبيرة من النشا.

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

خمسة أكواب من الماء.

مكسرات للحشو.

شربات للتحلية.

طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل