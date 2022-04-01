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عمر شويل - جدة وصفة طبيعية سحرية لتطويل الرموش و تكثيف الحواجب خلال 3 أيام فقط، إليكي سيدتي أقوى وصفة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب ومن خلالها تلاحظ النتيجة من أول إستخدام، لكي تتمكن من تحضير هذه الوصفة سنحتاج إلى بذور الكتان، فهي تساعد على نمو شعر الحواجب والرموش بطريقة فعالة و مضمونة من الاستخدام الأول واحصل على نتيجة فعالة خلال 3 أيام فقط.

وصفة طبيعية لتطويل الرموش و تكثيف الحواجب

تتكون الوصفة من العناصر التالية :

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

عدد 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من فيتامين ه أو كبسولة منه.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

عدد 2 كوب من الماء.

بديل المايكروبليدنج الطبيعي

في وعاء معدني مناسب للطهي أضف بذور الكتان والماء ثم اجعلها تغلي جيداً لمدة 5 دقائق على النار، وعندما تتكون رغوة بيضاء ويتحول المغلي إلى مزيج لزج اطفئ النار واتركه حتى يبرد قليلاً، وبعد ذلك قم بترشيحه بإستخدام جورب صيفي أو قطعة قماش خفيفة حتى تحصل على جل بذور الكتان، فهو يمنع تساقط شعر الرموش والحواجب ويساعد على ملء الفراغات الموجودة بالرموش والحواجب، قسم كمية جل بذور الكتان إلى نصفين وإلى النصف الأول أضف جل الألوفيرا ثم امزج جيداً.

لتحصل على خليط هلامي ثم أضف إليه زيت الخروع ويمزج مجدداً مع إضافة فيتامين ه، ثم احتفظ بهذا الخليط في جرة زجاجية واحفظيه في مكان بارد أو بالثلاجة مدة صلاحيته أسبوع واحد، بفرشاة ماسكارا نظيفة أو أعواد قطن طبقي هذا الخليط على حواجبك ورموشك قبل النوم، ثم اتركيه حتى الصباح وبعد ذلك يغسل وكرري تطبيق هذه الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها

وإلى النصف الثاني من جل بذور الكتان أضف القهوة سريعة الذوبان وزيت اللوز ثم امزج بشكل جيد، وبعدها خزن الخليط في علبة زجاجية نظيفة واحتفظ بها في الثلاجة، ثم بإستخدام أعواد قطن أو فرشاة ماسكارا نظيفة طبقي هذا الخليط على الرموش والحواجب، ثم اتركيه لمدة ساعة وبعد ذلك اغسليه وطبقيه يومياً حتى تحصل على النتيجة المرجوة.