نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفول المدمس لسحور رمضان بطريقة رائعة جدا وطعم فوق الخيال يناسب جميع الأذواق في المقال التالي
بدأ العد التنازلي وأوشك على الانتهاء لبداية أفضل شهر في العام شهر رمضان المبارك، فالجميع على قدم وساق هناك من يقوم بتجهيز الزينة وهناك من يقوم بتجهيز شتى أنواع الطعام من أجل الإفطار ولكن هناك من يهتم بتجهيز السحور فكما قال الرسول الكريم تسحروا فإن في السحور بركة وأهم ما يميز السحور هو الفول المدمس فهو وجبة السحور الأساسية كما يمكن تجهيزه بطرق شتى، وتحرص الأمهات على عمل كمية من الفول المدمس تكفي لهذا الشهر الفضيل وتقوم بتخزينها في الفريزر واستخدامها بعد انتهاء كل كمية، وطريقة عمل الفول المدمس للسحور تختلف من شيف لآخر وطريقتنا اليوم هي افضل طريقة فتابعوا معنا.
المكونات
لعمل أشهى فول مدمس لسحور رمضان والحصول على كمية مناسبة تكفي لعدة أيام خلال شهر رمضان المبارك يجب إحضار تلك المكونات:
- كيلو من الفول المدمس.
- كوب من العدس الأصفر.
- كوب من الفول المدشوش.
- ليمونة واحدة.
- ملعقة كبيرة كركم.
- كوب من الجزر المبشور.
- ثلاث ثمرات من الطماطم المبشورة.
طريقة التحضير
لتحضير الفول المدمس يجب بعد احضار المكونات التي ذكرناها اتباع تلك الخطوات جيدا خطوة بخطوة حتى نحصل على نتيجة طيبة تلك النتيجة التي ننتظرها وتلك الخطوات هي:
- نقوم بغسل الفول بشكل جيد ثم نقوم بوضعه في الماء حوالي ست ساعات ثم نقوم بتغيير الماء مرة أخرى ونغطي الوعاء بكمية مناسبة من الماء النظيف الساخن بين الفينة والأخرى ، ثم نقوم بإضافة كوب من العدس ونضعه على الفول بعد غسله بشكل جيد.
- إضافة الفول المدشوش بعد التأكد من غسله ثم نقوم بإضافة الليمون و الجزر المبشور مع الطماطم
- نقوم بالتقليب بشكل جيدا ونضع الفول على نار هادئة حوالي ثلاث ساعات.
- بعد الانتهاء من تسوية الفول المدمس نقوم بوضعه في طبق التقديم ويمكن تزيين طبق الفول بالطحينة وزيت الزيتون ثم نقوم بحفظ الكمية المتبقية من الفول في أكياس بكميات مناسبة في الفريزر، ومن الممكن أن يقدم مع طبق الفول الجبن و كذلك البيض وغيرها من الوجبات الأخرى حيث يمكن أن نتناولها في السحور وبالهناء والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفول المدمس لسحور رمضان بطريقة رائعة جدا وطعم فوق الخيال يناسب جميع الأذواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.