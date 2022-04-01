الفول المدمس لسحور رمضان بطريقة رائعة جدا وطعم فوق الخيال يناسب جميع الأذواق

بدأ العد التنازلي وأوشك على الانتهاء لبداية أفضل شهر في العام شهر رمضان المبارك، فالجميع على قدم وساق هناك من يقوم بتجهيز الزينة وهناك من يقوم بتجهيز شتى أنواع الطعام من أجل الإفطار ولكن هناك من يهتم بتجهيز السحور فكما قال الرسول الكريم تسحروا فإن في السحور بركة وأهم ما يميز السحور هو الفول المدمس فهو وجبة السحور الأساسية كما يمكن تجهيزه بطرق شتى، وتحرص الأمهات على عمل كمية من الفول المدمس تكفي لهذا الشهر الفضيل وتقوم بتخزينها في الفريزر واستخدامها بعد انتهاء كل كمية، وطريقة عمل الفول المدمس للسحور تختلف من شيف لآخر وطريقتنا اليوم هي افضل طريقة فتابعوا معنا.

المكونات

لعمل أشهى فول مدمس لسحور رمضان والحصول على كمية مناسبة تكفي لعدة أيام خلال شهر رمضان المبارك يجب إحضار تلك المكونات:

كيلو من الفول المدمس.

كوب من العدس الأصفر.

كوب من الفول المدشوش.

ليمونة واحدة.

ملعقة كبيرة كركم.

كوب من الجزر المبشور.

ثلاث ثمرات من الطماطم المبشورة.

طريقة التحضير

لتحضير الفول المدمس يجب بعد احضار المكونات التي ذكرناها اتباع تلك الخطوات جيدا خطوة بخطوة حتى نحصل على نتيجة طيبة تلك النتيجة التي ننتظرها وتلك الخطوات هي: