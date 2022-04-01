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عمر شويل - جدة طريقة تحضير تشيز كيك المانجو على البارد بطعم ألذ بكثير من الجاهز، نقدم لكم اليوم واحدة من أفضل وصفات التحليات التي تُقدم في أرقى المطاعم وهي مانجو تشيز كيك، وصفة تتميز بطعم رائع ومذاقها ناعم للغاية يذوب في الفم كما أن طريقة إعدادها سهلة ويمكن تجهيزها سريعاً في منزلك. لعشاق التشيز كيك بشكل عام والمانجو بشكل خاص إليكم في خطوات بسيطة طريقة تحضير أحلى تشيز كيك بطعم المانجو.

طريقة تحضير تشيز كيك المانجو

تتكونوصفة المانجو تشيز كيك من 3 طبقات مقاديرها كالتالي:

170 جرام بسكويت سادة + 6 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.

800 جرام مانجو قطع (نضع كوب جانباً بعد الخلط).

2 معلب جبن كريمي بمقدار 500 جرام.

من نصف إلى ثلثين كوب سكر حسب سكر المانجو.

2 باكيت جيلاتين بمقدار 14 جرام.

نصف كوب ماء.

كوب وثلث كريمة خفق بمقدار 300 جرام.

كوب من بيوريه المانجو.

ملعقة صغيرة ممسوحة جيلاتين.

ربع كوب ماء.

نحضر أولا قالب التشيز كيك مقاس 22 سم تقريباً وندهنه بالقليل من الزبدة ثم نثبت ورق زبدة في القاعدة والجوانب، وبعد ذلك نحضر طبقة البسكويت بإضافة البسكويت إلى محضرة الطعام ونطحنه حتى يصبح مسحوق، وبعد ذلك نضف إليه الزبدة ونخلط قليلاً ثم نضع هذا الخليط في القالب ونقوم بالضغط عليه حتى نحصل على طبقة متساوية، ثم ندخله في الثلاجة حتى يتماسك ونجهز الطبقة الثانية.

مانجو تشيز كيك بطريقة سريعة

نأخذ الجيلاتين ونذوبه جيداً في الماء ثم نأخذ قطع المانجو ونضعها في محضرة الطعام حتى تطحن جيداً ثم نأخذ كوب ونضعه جانبا، وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط الجيلاتين الجبن الكريمي السكر وكريمة الخفق ونخلط مجدداً بشكل جيد، ثم نسكب الخليط على طبقة البسكويت ونوزعه بشكل متساوي ثم ندخله الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك الطبقة الثانية ونحضر طبقة الجيلي.

نأخذ الجيلاتين والماء ونذوبهم في الميكروويف لمدة 20 ثانية ثم نضف بيوريه المانجو ونخلط جيداً، وبعد ذلك نسكب خليط الجيلي في القالب ونتخلص من فقاعات الهواء وندخله الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك الطبقة الأخيرة، وبعد ذلك نفتح القالب ونزيل ورق الزبدة ثم نزين السطح بقطع من المانجو، ونقطع التشيز كيك ويصبح جاهز للتقديم بطعم لا يقاوم.