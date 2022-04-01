نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلات رمضان 30 أكلة ل30 يوم أسهل وأشهي الوصفات بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكلات رمضان الشهية، ساعات ويهل علينا افضل شهر ننتظره من العام إلى العام ليعم الخير والبركة وليجدد كل شخص الروحانيات، ويختلف كل شخص في استعداده لاستقبال شهر رمضان الكريم ولاكن هناك أساليب موحدة عند جميع السيدات وربات المنزل لا يختلفون عليها.

تفريزات رمضان، من اهم الأساليب التي يتم اتباعها من قبل جميع ربات المنزل قبل حلول شهر رمضان بأسابيع قليلة هي تفريزات وتحضير خضروات وترتيب الثلاجة لتسهل عليها تحضير أفطار رمضان ويصبح لديها الوقت الكافي لصلاة وقراءة القران ونحن الآن من خلال موقعنا ثقفني نحاول جاهدة مساندة كل سيدة في تحضير منيو شهى ولذيذ ومختلف لرمضان نرجو المتابعة.

30 أكلة ل30 يوم في رمضان

دائما يوجد سؤال لدرى ربات المنزل نعمل اكل أية النهاردة ولم نحصل على أجابه اليوم نقدم لكم بعض الوصفات التي يمكن تحضيرها معا حتى يصبح لدينا وجبة متكاملة من أطباق رئيسية وأطباق جانبية وعصائر وهى:

اليوم الأول/ فراخ مشوية+ محشى حسب الرغبة+ طبق شوربة لسان عصفور+ طبق سلطة خضراء الخاص بالمشاوى، كما يمكن تحضير عصير قمر الدين والفطار بلح بلن.

اليوم الثاني/ يمكن تحضير مكرونة مع الصوص الأحمر+ كبده + طبق من بطاطس محمرة+ وطبق من السلطة الخضراء أو سلطة ألطحينه حسب الرغبة، ويمكن تحضير عصير الكركدية.

اليوم الثالث/ مكرونة بشاميل+ كفتة مشوية+ سلطة طحينه+ طبق مخلل+ عصير تمر هندي.

اليوم الرابع/سمك+ أرز+سلطة طحينه+ سلطة خضراء، عصير.

اليوم الخامس/ دجاج رستو+ صنية بطاطس+ أرز بالشعرية+سلاطة خضراء.

تورلى لحمة+ أرز بالشعرية+ سلطة خضراء.

كفتة مشوية+ أرز ابيض+سلطة خضراء.

دجاج تكا+ رز بسمتى+سبرينج رولز+سلطة بابا غنوج+ سلطة طحينه، تحضير لقمة القاضي او رموش الست.

صنية جلاش بالخضار والجبن+ فراخ محشية بالفريك + سلطة زبادي+ عصير تمر هندى+ كنافة بالكريمة.

تلك الأفكار لمنيو رمضان ليس بالضرورة تحضيرها بنفس الترتيب أو بنفس الأطباق يمكن التغير حسب الرغبة.

سلطة الكول سلو بدون مايونيز

طبق مميز ولاكن لأسف يوجد أشخاص لا يرغبون في تناول المايونيز الآن نقدم لكم طريقة تحضير لرضاءا الجميع.