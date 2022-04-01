مكونات طبيعية ضرورية ضعيها على الشامبو الخاص بك لتطويل الشعر بغزارة ومنع تساقطه، سنحتاج لصُنع وصفتنا اليوم إلى هلام بذور الكتان فهو يعزز نمو الشعر ويزيد من كثافته كما أنه يغذي جذور الشعر وفروة الرأس، كذلك نحتاج إلى البصل فهو يعمل على تكثيف الشعر وتحفيز نموه كما يعمل البصل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، كذلك البصل له دور فعال في علاج التهابات فروة الرأس والفطريات، بالإضافة إلى القهوة فهي تمنع تساقط الشعر وتقاوم الصلع.

تطويل الشعر وتكثيفه بمكونات طبيعية

المكونات اللازمة لتحضير الوصفة هي كالآتي:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

قليل من الماء.

بصلة حمراء.

2 ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

نضف الأرز في وعاء مع إضافة نصف كوب من الماء ثم نترك الأرز ينقع طوال الليل، وبعد نقع الأرز نحصل على ماء الأرز المخمر وبعد ذلك نقوم بتصفيته بإستخدام مصفاة ونضعه في وعاء، ومن جانب آخر نضع بذور الكتان مع مقدار كوب من الماء في قدر مناسب ثم نضعه على الموقد لمدة 15 دقيقة، حتى تغلي بذور الكتان جيداً ويتكون لنا مزيج لزج وبعد ذلك نترك المزيج يبرد وبعدها نقوم بتصفيته، نقوم بتصفية مغلى بذور الكتان بإستخدام قطعة قماش خفيفة لاستخراج هلام بذور الكتان ونتركه جانباً في وعاء، ومن جانب آخر نأخذ البصلة ونقشرها ثم نبشرها بإستخدام مبشرة وبعد ذلك نقوم بتصفية مبشور البصل بمصفاة لاستخراج عصير البصل، ونتركه في وعاء جانب.

زيادة طول الشعر طبيعاً

ومن جانب آخر نضف القهوة في قدر مناسب مع إضافة كوب من الماء، ثم نضع القدر على الموقد لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك نصفي مغلى القهوة بمصفاة ونضعه في وعاء. وفي وعاء مناسب نضع جل بذور الكتان، عصير البصل، مقدار 2 ملعقة كبيرة من مغلى القهوة و3 ملاعق كبيرة من ماء الأرز المخمر ثم نمزج المكونات بشكل جيد، وبعد ذلك نضع كمية من الشامبو الخاص بك في برطمان مع إضافة المزيج إلى الشامبو، ثم نرج البرطمان جيداً لمزج المكونات مع الشامبو واستخدمي هذا الشامبو أثناء الاستحمام، وستحصلين على نتيجة جيدة من الأسبوع ويمكنك تخزين هذا الشامبو لفترة طويلة، واستمر في إستخدام هذا الشامبو حتى تحصل على النتيجة المرجوة.