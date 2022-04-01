طريقة عمل الكنافة بالمكسرات كالمحلات وخطوات عمل الشربات

طريقة عمل الكنافة بالمكسرات، فهي تعد من أهم الحلويات التي تتميز بوجودها في شهر رمضان المبارك، ويحبها الأطفال والكبار ويتم تقديمها بعد تناول وجبة الإفطار، كتحلية في أيام رمضان المبارك، في حين أن البعض الأخر يحبذ إضافة العديد من العناصر الغذائية الأخرى لها لتعد وجبة مشبعة، ويتم تناول على أشكال وأطعمة متنوعة، فمنهم من يحبها بإضافة الحليب إليها، وأيضاً إضافة الشيكولاته إليها، وتناول على شكل أطباق مدورة أو ملفوفة، أو محشية جبن أو قشطة أو مكسرات، ويكون هذا الطعم لذيذ ومناسب لجميع أفراد العائلة.

الكنافة بالمكسرات

فوائد الكنافة لا تعد ولا تحصى، فهي تحتوي على ألياف وكربوهيدرات وتحتوي على فيتامين ب والحديد، الحلوى الهندية بكوب حمص، وهما من أهم العناصر التي يحتاج إلى حسم الكائن الحي حتى يتم تقوية مناعته وبناء جسم صحي، ومعالجة الأنيميا وإعطاء طاقة للجسم حتى ينشط ويقم بتقضية جميع النشاطات اليومية التي يحتاج إليها، والمكسرات التي يتم إضافتها للكنافة أثناء أعدادها تقوى الجهاز الهضمي والمناعي للإنسان، حلوى ليالي لبنان، وللكنافة طريقة سريعة وبسيطة حتى يتم تحضيرها بشكل جميل وطعم لذيذ وشهي، ويتم تحضير كيلو من الكنافة الألي، ويتم وضعها في الفريزر حتى تتجمد لمدة 12 ساعة على الأقل، قبل بدء التنفيذ في الطريقة.

مكونات عمل الكنافة

كيلو كنافة في الفريزر.

كوب سمن بلدي.

كوب سكر ناعم.

ربع كوب زبيب.

ربع كوب جوز هند.

ملعقة جوز.

ملعقة لوز.

ملعقة سوداني.

عدد 2 كوب سكر.

كوب ماء.

عصر لمونة واحدة.

خطوات عمل الكنافة بالمكسرات

يتم إخراج الكنافة من الفريزر وفركها باليد حتى تصير كالبودر، ثم يتم إضافة السكر البودر إليها مع فركها بربع كوب من السمن السائح، ويتم جلب صينية بدون حواف، أو حوافها صغيرة، ويوضع طبقة من السمن البلدي وتوزيعها جيدا في جميع أنحاء الصينية، ثم يتم وضع الكنافة والضغط عليها جيدا، ثم يوضع طبقه من المكسرات المطحونة وإذا لم تحبها فيمكنك عدم وضعها واستبدالها بأي شئ أخر تفضله، ثم يتم وضع طبقه أخرى من الكنافة، وتغطية الصينية بالكنافة ويوضع معلقة من السمن الساخن على الوجه ويتم توزيعه، مع وضع السوداني على الوجه، أو المكسرات، ويتم إدخالها في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة.

طريقة عمل الشربات

يتم وضع الماء والسكر مع بعضهم في إناء على الموقد، ثم يتم عصر الليمون عليه، ويترك حتى يتم الغليان، ولكن إذا أردت أن تحصل على شربات خفيف فيتم تركه خمس دقائق على الموقد بعد الغليان، أما إذا أردت أن يكون الشربات سميك فيتم تركه لمدة 15 دقيقة على نار هادئة بعد الغليان، ويتم تركه حتى يهدأ ويسقى الكنافة به، وتكون على هذا النحو، إذا كانت الكنافة ساخنه فيكون الشربات بارد، أما إذا كانت الكنافة باردة فيكون الشربات سخن، وبالهناء والشفاء.