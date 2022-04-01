نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة استعدادًا لشهر رمضان والطعم أحلى من محلات الحلواني في المقال التالي
البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار خاصة خلال شهر رمضان، لأنها تمد الجسم بالطاقة التي يفقدها أثناء الصيام، وهى مشهورة في أغلب الدول العربية ويفضلون تناولها بعد الإفطار وخلال المناسبات والأفراح والأعياد، وتتميز بطعمها الشهي اللذيذ الذي يميزها عن باقي الحلويات الأخرى، ويعود أصل البسبوسة إلى الدولة العثمانية حيث كانت تقدم في قصور السلطان العثماني، ثم انتقلت إلى مصر وأصبحت جزء من التراث المصري، وأضافوا إليها المكسرات والقشطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بالمنزل بخطوات سريعة.
مكونات عمل البسبوسة بالقشطة
تحتوي هذه الحلوى اللذيذة على العديد من المكونات التي تتوفر في كل بيت وهى كما يأتي:-
- علبة واحدة من القشطة.
- كوب ونصف من السميد.
- نصف كوب من السكر.
- كوب واحد من اللبن.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند، مبشور ومجفف.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر.
- لوز مقطع نصفين.
- كوب وثلث من السكر.
طريقة عمل الشربات
سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير شربات البسبوسة بالقشطة وهى كما يلي:-
- نحضر قدر صغير الحجم، ثم نضع به كوب ونصف من الماء، وكوب وثلث من السكر، وماء الزهر، ثم نضعهم على نار هادئة.
- نحرك الخليط مدة ثلاثة دقائق حتى يغلي، ثم نقوم برفعه من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد.
طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة
سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء، ثم نضع به السميد، واللبن، ونصف كوب السكر، والزيت، وجوز الهند، والبيكنج بودر، ثم نخلطهم مع بعض.
- نضع الخليط جانبًا مدة 30 دقيقة.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- نحضر صينية مدهونة بالزبدة، ثم نضع بها نصف كمية السميد.
- نضع طبقة من القشطة على خليط السميد، ثم نضع طبقة أخرى من خليط السميد على طبقة القشطة.
- نقوم بتقطيع الخليط على شكل مربعات، ثم نضع اللوز على كل قطعة.
- نضع الصينية في الفرن مدة 20 دقيقة، ثم نحمص الوجه حتى يصبح ذهبي اللون مدة دقيقتين أو ثلاث دقائق.
- نخرج الصينية من الفرن، ثم نسقيها بالشربات وهى ساخنة حتى تتشرب القطر جيدًا.
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