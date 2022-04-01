طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية الرهيبة لاكلات رمضان

تعتبر الكبسة من أشهر الأطباق في الوطن العربي ودول الخليج. وهي معروفة بشكل خاص في المملكة العربية السعودية والأردن، حيث انتشرت في جميع أنحاء العالم العربي. يشار إلى اللحوم باسم الكبسة، وتُصنع الكبسة باللحم من أرز بسمتي، ومزيج خاص من التوابل.، لإعطاء الكبسة نكهة مميزة وفريدة من نوعها ، يضاف الزبيب المجفف والمكسرات إلى اللحم. أولئك الذين لا يحبون لحم الضأن يمكنهم طهيه بوصفات لحم البقر.

مكونات عمل الكبسة

تحتوي الكبسة باللحم على مجموعة متنوعة من الخضار منها البصل والفلفل البارد والفلفل الحار والطماطم، وكذلك يمكن إضافة الجزر الذي يُطهى سويًا في طاجن فوق الموقد مع إضافة اللحم، بمجرد النضج ، أضيفي أرز البسمتي المنقوع واستمري في الطهي،غالبًا ما يتم تجميع توابل الكبسة الخاصة باللحوم معًا، مثل القرنفل والهيل والملح والفلفل وجوزة الطيب والقرفة/ يمكن أيضًا إضافة بعض المكسرات ، مثل اللوز المشوي والجوز والصنوبر إلى الكبسة مع اللحم وقت التقديم ، ويمكن أيضًا إضافة القليل من الزبيب مع المكسرات للزينة.

دجاج متوسط ​​الحجم.

4 أكواب أرز بسمتي

ربع زيت في كوب ه

ريس طماطم في ربع كوب.

أعواد جزر (3 أعواد).

2 بصل (بصل)

6 فصوص ثوم مفروم

خليط بهارات الكبسة نصف ملعقة من:

الفلفل الأسود.

الكمون

5 ورقات غار

السبعة بهارات.

الحبهان او الهيل

ثلاث أعواد قرفة

كاري

الزنجبيل يكون مطحون

ليمون مجفف

طريقة عمل كبسة الدجاج