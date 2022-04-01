نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية الرهيبة لاكلات رمضان في المقال التالي
تعتبر الكبسة من أشهر الأطباق في الوطن العربي ودول الخليج. وهي معروفة بشكل خاص في المملكة العربية السعودية والأردن، حيث انتشرت في جميع أنحاء العالم العربي. يشار إلى اللحوم باسم الكبسة، وتُصنع الكبسة باللحم من أرز بسمتي، ومزيج خاص من التوابل.، لإعطاء الكبسة نكهة مميزة وفريدة من نوعها ، يضاف الزبيب المجفف والمكسرات إلى اللحم. أولئك الذين لا يحبون لحم الضأن يمكنهم طهيه بوصفات لحم البقر.
مكونات عمل الكبسة
تحتوي الكبسة باللحم على مجموعة متنوعة من الخضار منها البصل والفلفل البارد والفلفل الحار والطماطم، وكذلك يمكن إضافة الجزر الذي يُطهى سويًا في طاجن فوق الموقد مع إضافة اللحم، بمجرد النضج ، أضيفي أرز البسمتي المنقوع واستمري في الطهي،غالبًا ما يتم تجميع توابل الكبسة الخاصة باللحوم معًا، مثل القرنفل والهيل والملح والفلفل وجوزة الطيب والقرفة/ يمكن أيضًا إضافة بعض المكسرات ، مثل اللوز المشوي والجوز والصنوبر إلى الكبسة مع اللحم وقت التقديم ، ويمكن أيضًا إضافة القليل من الزبيب مع المكسرات للزينة.
- دجاج متوسط الحجم.
- 4 أكواب أرز بسمتي
- ربع زيت في كوب ه
- ريس طماطم في ربع كوب.
- أعواد جزر (3 أعواد).
- 2 بصل (بصل)
- 6 فصوص ثوم مفروم
خليط بهارات الكبسة نصف ملعقة من:
- الفلفل الأسود.
- الكمون
- 5 ورقات غار
- السبعة بهارات.
- الحبهان او الهيل
- ثلاث أعواد قرفة
- كاري
- الزنجبيل يكون مطحون
- ليمون مجفف
طريقة عمل كبسة الدجاج
- في بداية الامر نقطع الدجاج ويُغسل بمزيج من الماء والملح والخل ثم يُسلق. بمجرد إزالة الريم أو رغاوي الشوربة ، تضاف أوراق الغار والهيل وعيدان القرفة وبرش الليمون والبصل.
- نحضر حلة ثم نضع الزيت ومعه البصل المقطّع والثوم ثم نضيف الجزر المبشور، وكذلك الطماطم المقطعة، وصلصة الطماطم، ويتبعها مزيج بهارات الكبسة.
- أضيفي مرق الدجاج إلى الحلة وانتظري حتى نتأكد أنها تغلي ، ثم أضيفي الأرز بمجرد غسله وتصفيته جيدًا.
- ضعي الأرز على نار متوسطة مع غطاء مكشوف لمدة 5 دقائق.
- يُغطى الوعاء بعد ذلك ويترك لينضج على نار خفيفة/ عند ذلك يوضع الأرز في صحون التقديم ويوضع الدجاج فوقها بعد طهيه في الفرن ويزين باللوز والفستق المشوي والزبيب المجفف. يتم تقديم الكبسة مع السلطات واللبن ومجموعة متنوعة من المقبلات.
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