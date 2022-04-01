نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة القطايف الأصلية بالخلاط و أسرار نجاح القطايف الهشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القطايف هو نوع من الزلابية الحلوة المحشوة بالقشدة أو المكسرات التي يتم تقديمها بشكل تقليدي خلال شهر رمضان. يمكن وصفه بأنه كريب مطوي، عادة ما يتم صنعه باستخدام الدقيق والماء والخميرة وأحيانًا السكر، نتيجة دهن الخليط على طبق دائري ساخن يشبه الكريب، باستثناء أن جانب واحد يقلى ثم يحشو ويطوى. هناك عدة طرق لتحضير القطايف سواء كان ذلك بطريقة صنع العجين نفسه أو من خلال الزينة التي توضع فوق القطايف قبل التقديم في الحشوة ، يتم استخدام الجبن والمكسرات واللوز والجبن والفستق.

مقادير عمل جينة القطايف السريعة

هذه وصفة من المعجنات العجينة السائلة التي كانت موجودة منذ الخلافة الإسلامية، يتكون من التارت المخبوز بالفرن محشو بالمكسرات أو الكريمة، ثم يعلوه مقبلات، مقلي بالزيت، مغمس في شراب سيرم، ويقدم بارداً، وهي تعتبرواحدة من أكثر الحلويات اللذيذة والحلوة، وهي غير مكلفة في صنعها باستخدام المكونات الأساسية التي توفر كمية كبيرة، يمكنك استخدام القطايف لعمل إضافات متنوعة سواء كانت حلوة أو مالحة. بعض الناس يصنعون فطائر القطايف بالجبن والبقدونس ، أو هريس التفاح مع إضافة القليل من الخضار وسنوضح لكم المقادير التي من خلالها يمكن عمل القطايف.

كوبان من الطحين او الدقيق

½ كوب من السكر

½ كوب من السميد

رشة ملح

ثلاثة ملاعق صغيرة من البايكينج باودر

ثلاثة أكواب من الماء

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل عجينة القطايف السريعة

سوف نقوم بتحضير جميع المكونات وهي الدقيق والماء ومعها السكر والسميد والبيكنج بودر والفانيليا،

وبعد ذلك نقوم بوضعهم في الخلاط ، وقم بتحريك المكونات كلها وتقليبها بملعقة خشبية وهي داخل الخلاط لمنع الطحين والسميد من ان يلتصقوا بقاع الخلاط ،

ثم نشغل الهلاط ونقوم بخلط المزيج معًا.

نضع الخليط في إبريق الشاي.

خذ صنية تكون بدون حواف أو نحضر صنية تكون عاديًة مسطحًا تمامًا ثم نضعها على البوتجاز.

صب كمية قليلة من عجينة القطايف في دائرة وانتظر حتى نجدها قد استوت في الأعلى ويأخذ لونًا يكون ذهبي من الأسفل.

ضعه على قطعة من القماش القطني حتى يبرد ، ثم قطعه بأي شكل تختاره.

أسرار نجاح القطايف

القطايف من الحلويات اللذيذة والشعبية في شهر رمضان المبارك ، وفي بعض البلدان يقتصر موسمها على الشهر الفضيل، حيث تحضر النساء القطايف في المنزل، وقد يتعرض البعض منها للفشل، في هذا المقال سوف نلقي نظرة على أسباب نجاح القطايف:

1- استخدمي قدر تيفال أو مقلاة تيفال بسطح أملس.

2- نرفع درجة حرارة المقلاة قبل إضافة خليط القطايف.

3- يجب أن يكون الخليط سائلاً ولزجًا.

4- يجب طهي القطايف على درجة حرارة متوسطة إلى منخفضة.

5- يجب تغطية القطايف بمجرد بلوغها النضوج.