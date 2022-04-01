نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر محلات الطورشي.. ملعقة واحدة ضعيها على الخيار المخلل هيبقي مشطشط ومقرمش لحد اخر واحدة في المقال التالي
طريقة عمل مخلل الخيار السريع من أهم الوصفات التي من الممكن أن يتم عملها في البيت ومثل المحلات تماما، فهي وصفة من المخللات التي تتمتع بالشعبية، ويفضل تناولها مختلف محبي هذا الصنف من المقبلات والأطباق التي تتواجد بجانب المأكولات على المائدة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل مقادير من الممكن أن تعطي أفضل طعم ومذاق للمخلل، وفيما يلي أيضا نوضح أهم الخطوات التحضيرية للمخلل لخضار الخيار.
طريقة عمل مخلل الخيار السريع
عمل مخلل الخيار السريع في المنزل من الممكن أن يتم بخطوات بسيطة وأهمها توفر المكونات التي تساعد فيعمل أفضل نوع من المخللات وهو مخلل الخيار وإكسابه الطعم المطلوب والمذاق المناسب مع قوام الخيار المقرمش، وفيما يلي توضيح لأهم المكونات وطريقة الإعداد الصحيحة.
مكونات عمل الخيار المخلل
من الممكن أن تستعيني بالمكونات الآتية لعمل الخيار المخلل، وتلك المكونات نتعرف عليها من خلال النقاط القادمة:
- كيلو من خضار الخيار بحجم صغير.
- ملح طعام بالكمية المرغوبة.
- ملعقتان من الخل.
- شرائح من الليمون.
- القليل من الشطة.
- ماء للتخليل.
- علبة محكمة الغلق.
طريقة التحضير لوصفة الخيار المخلل السريعة
من الممكن أن تتبعي الخطوات التالية للحصول على الخيار مخلل جاهز للإضافة على المائدة كطبق من الأطباق المميزة بجانب الوجبة الرئيسية ومن أهم الخطوات ما يلي في النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالخيار وغسله، ومن ثم تجفيفه ووضعه متراص بالعبوة الموجودة للتخليل.
- تتم إضافة شرائح لليمون ما بين ثمار الخيار.
- قومي بعمل محلول التخليل سريع التحضير حيث يمكنك أن تقومي بعمل وصفة المحلول بوعاء منفصل حيث يضاف الماء ويكمون ساخن قليلا لتذويب حولي ربع كوب من مكون ملح الطعام وقومي بإضافة الخل، ومن ثم التقليب الجيد للمكونات مع إضافة القليل من الشطة حال الرغبة والتقليب الجيد والتأكد من تجانس المكونات.
- أضيفي محلول التخليل للخيار، وأحكمي الغلق على العبوة تماما وفي خلال يوم من التخليل تحصلي على الخيار بأفضل مذاق وبقوام مقرمش
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