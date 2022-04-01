قنبلة التفتيح الفوري كريم الخيار والنشا المبهر لتبيض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول استعمال

كريم الخيار والنشا للتبيض الفوري للبشرة من أهم أنواع الكريمات والمستحضرات الطبيعية والتي من الممكن أن تساعد في التحسين من لون البشرة، والتخلص تماما من أي لون داكن وهذا ما يساعد في ظهور الوجه، علاوة على الأثر المرطب لتلك الخلطة الطبيعية بسبب تواجد مكون الخبار الذي يعمل على إمداد خلايا الجلد بالكم الملائم من الماء لزيادة مستوى نضارتها وحيويتها، وفيما يلي نوضح بالتفصيل كل المكونات التي من الممكن ن تزيد من مفعول الخيار ومفعول النشا لبياض البشرة، والتحسين من ملمسها وتألقها، كما سنوضح الطريقة التي لها دور في عمل خلطة الخيار والنشا المبيضة للجلد.

كريم الخيار والنشا للتبيض الفوري للبشرة

البشرة من الممكن أن يتم تبييضها من خلال الاستعانة بخلطة تجمع ما بين مكوني الخيار مع النشا للحصول على البشرة بدرجة لون أفتح بمعدل درجتين، وتلك الوصفة لها تأثير على البشرة يساعد في استعادة نضارتها، ومن خلال الاستعمال لهذه التركيبة الطبيعية بشكل مستمر من الممكن أن تتخلص البشرة من أي تواجد للبقع الدكن على الوجه، ومن الممكن أن يتم إعداد تركيبة الخيار مع النشا من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

مكونات لتبيض البشرة بالخيار مع النشا

أهم المكونات الأساسية للخليط المبيض ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من النشا.

ثمرة من الخيار صغيرة مبشورة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتان من مكون لبن الزبادي.

ملعقة صغيرة كركم.

طريقة التحضير للخليط

أسهل الخطوات التحضيرية ما يلي في النقاط القادمة:

قومي بخطوة إذابة الفازلين تماما فوق حمام مائي.

إضافة الخيار المبشور مع النشا والتقليب المستمر.

إضافة الزبادي مع ضرورة أن تتجانس تماما مع بقية الخليط.

بعد أن يتم مزج المكونات مع بعضها البعض تكون الوصفة جاهزة للتطبيق.

مدة التطبيق لا تزيد على عشر دقائق على خلايا الجلد.

بعد انتهاء زمن التطبيق يتم غسل البشرة باستعمال الماء.

فوائد خليط النشا والخيار