سر طريقة عمل الفول المدمس بلون كهرماني مثل المطاعم

طبق الفول في سحور رمضان، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، وللسحور بركة ومن أهم الأطباق هو طبق الفول المدمس بلون كهرماني على المائدة، فهو يعد من أهم الأكلات الشعبية ويقوي المناعة ويشبع المعدة نظراً لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، ويعد مصدر هام للطاقة والحيوية، فهو بديل اللحوم للبروتين الذي يحتوي عليه، فيتامين b، الحديد، فسفور، ماغنسيوم، منجنيز ونحاس وألياف، كربوهيدرات، فهو له فوائد عظيمة، ومن أهم الأطباق في شهر رمضان المبارك، ولذلك نقدم لكِ أبسط الطرق والوصفات لعمل الفول المدمس في المنزل بلون كهرماني مثل المطاعم.

طريقة عمل الفول في المنزل

يمكنك عمل الفول في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، طريقة عمل حلوى الزبادي، إذا قمت بتحضير المكونات المطلوبة لذلك، فتستطيعي أن تصنعي طبق فول يكفي أفراد عائلتك ويكون من صنع يدك، كما يتاح لك أن تصنعي الفول وتعبئية في أكياس صغيرة ويتم حفظه في الثلاجة لحين الاستخدام، أفضل طريقة لعمل الفول المدمس، وهذا سوف يوفر لك الوقت والجهد، وتستطيعي أن تجعلي طبق الفول يحتوي على جميع العناصر الغذائية من الأطعمة المختلفة، فقط قومي بتحضير الأتي:

مكونات تحضير الفول

نصف كيلو من الفول.

ربع كوب عدس أصفر.

نصف لمونة.

عدد 2 طماطم متوسطة.

ربع كوب فول مدشوش.

نصف ملعقة كركم.

خطوات عمل الفول