بكوب واحد من السمسم هتعملي بنفسك الطحينة الخام في البيت بمكونات بسيطة وفي أقل من ساعة

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طريقة عمل الطحينة الخام، تعد الطحينة من السمسم المحمص حيث يحتوى السمسم على كمية هائلة من الفيتامينات والكالسيوم اللذان يساعدان في صحة وبناء الجسم والعظام، وتقدم الطحينة مع أكثر من وجبة وخاصة الوجبات الشعبية مثل الفول والبابا غنوج والكبدة الاسكندراني والسجق وغيرهما من المأكولات المصرية الشهيرة اللذيذة، فسوف نقوم بعمل الطحينة بالمنزل ثم نقوم أيضا بعمل سلطة الطحينة. طريقة عمل الطحينة الخام المقادير:- كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

وكوب من الزيت النباتي.

كوب من السمسم المحمص.

رشة ملح صغيرة. طريقة التحضير:- نقوم بتحضير المطحنة ونقوم بطحن السمسم المحمص جيداً. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع السمسم المطحون والدقيق ثم نقوم بإضافة الزيت بالتدريج مع الخفق بالخلاط حتى تختلط المكونات جيدا مع بعض ونحصل على قوام كريمي. نقوم بتحضير برطمان محكم الغلق ونصب بداخله خليط الطحينة ثم نقوم بإغلاقه بأحكام وضعه في الثلاجة لحين الاستخدام. تقدم هذه الطحينة الخام مع العسل الأسود وايضا يمكن أن تضاف على الجبن القديم والمش. طريقة عمل سلطة الطحينة:- المقادير:- نصف كوب من الطحينة الخام المحضرة مسبقاً.

٢ فص ثوم مفروم.

عصير ليمون.

٣ معالق من الخل.

نصف ملعقة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الشطة.

كمية مناسبة من الماء الساخن. طريقة التحضير:- نقوم بتحضير بوله متوسطة ونضع بها الطحينة الخام ونضع الخل وعصير الليمون والثوم المفروم ونقلب. ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة الماء الساخن تدريجياً ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريم خفيف لسلطة الطحينة. نقوم بوضعه في طبق تقديم ونضع عليها رشة الشطة ورشة من البقدونس المفروم. نقدم هذه السلطة مع السمك المشوي أو الكفتة المشوية والحواوشي. وصفة أخرى لسلطة الطحينة المقادير:- نصف كوب من الطحينة.

ونصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الكمون.

ماء ساخن.

خل. طريقة التحضير:- نقوم بمزج الطحينة مع الملح والكمون والخل ونقلب جيدا. نضيف الماء الساخن ونقلب حتى نحصل على قوام ناعم خفيف. تقدم السلطة بهذه الطريقة مع سندوتشات شاورما وكبدة وسجق أو فول وطعمية. عمر شويل - جدة بكوب واحد من السمسم هتعملي بنفسك الطحينة الخام في البيت بمكونات بسيطة وفي أقل من ساعة - ثقفني

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