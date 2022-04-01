كفتة الفراخ المشوية بكل سهولة بخلطة مميزة وبمذاق روعة أحلى من المطاعم

كفتة الفراخ المشوية ، من ألذ وأشهى الأكلات المشوية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لما لها من مذاق لذيذ ومميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، كما أنها من الأكلات التي تقدم في المناسبات والأعياد، كما يمكنكم تجربة كبة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية في الفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كفتة الفراخ المشوية

تتكون كفتة الفراخ المشوية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم صدور دجاج مفروم ناعم.

حبة بصلة حمراء مبشورة ناعم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري).

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس الأخضر المفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كفتة الفراخ المشوية في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الفراخ المفروم ناعم والنشا والبيكنج بودر والبصلة المبشورة والثوم المهروس والبقدونس المفروم ناعم والثوم البودر والفلفل الأسود والملح والبقسماط والشطة وبهارات الفراخ والبيضة، ثم نعجن جيدا لمدة بضع دقائق حتى تتجانس المكونات.

ثم نغطي خلطة الكفتة بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

ثم نحضر صينية ونضع فيها ورقة زبدة.

بعد ذلك نشكل خلطة الكفتة على السيخ إلى أصابع، ثم نخرج صباع الكفتة من السيخ ونساويه، ثم نرصه في الصينية.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.