نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي الجلاش بالكنافة والعسل في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

الجلاش بالكنافة والعسل من أحلي وألذ الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والتي يقبل على تناولها بشكل كبير جميع الناس، تعتبر الجلاش بالكنافة والعسل من أحلي الحلويات المفيدة للصحة العامة والجسم والتي تساعد على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية والتي تساعد على مساعدة الجسم خاصة في أثناء الصيام، حيث تعمل على تنشيط الجسم وامداده بالفيتامينات والمعادن والسكريات الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم، وكما أن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يتم عمل بها الجلاش بالكنافة والعسل والتي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها في المنزل ولذلك فانهن يبحثن ولكن لا يعرفون الطريقة الصحيحة لعملها، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لعمل ألذ وأطعم جلاش بالكنافة والعسل. طريقة عمل الجلاش بالكنافة والعسل ومكوناتها المكونات لفة واحدة من الجلاش.

نصف كيلو من الكنافة.

كوب واحد من السمنة البلدي.

كمية من العسل. طريقة التحضير أحضري كمية الكنافة وقومي بتفتيتها جيدا وضعي بها كمية من السمن البلدي وقومي بخلط الكنافة مع السمنة البلدي جيداً.

بعد ذلك قومي بتحضير الجلاش وقومي بتقطيعه إلى قطع متساوية الحجم.

بعد ذلك قومي بخلط كمية من العسل مع الكنافة ثم ضعي الكنافة بالعسل في قطع الجلاش وقومي بلف الجلاش جيدا حتى لا تخرج الحشوة من داخل الجلاش.

بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي برص أصابع الجلاش المحشوة في هذه الصينية وقومي بإدخالها في الفرن.

أتركي الصينية في الفرن حتى تنضج ثم أخرجيها من الفرن وتصبح بذلك جاهزة لتناولها.

بالإضافة إلى إذا تمت إحتياج هذا الجلاش لكمية من السكر قومي بعمل الشربات عن طريق كوب من السكر مع كوب من الماء مع عصير ليمون وعلى نار هادئة حتى يصبح كثيف وضعي كمية منه على الجلاش حتى تحصلي على الطعم الرائع منه. عمر شويل - جدة إعملي الجلاش بالكنافة والعسل في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي الجلاش بالكنافة والعسل في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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