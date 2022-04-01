أقوي وأرخص كرياتين طبيعي..كرياتين النشا لفرد الشعر الخشن المجعد هيكون زي الحرير نتيجة روعه من أول 3 أيام

كرياتين النشا لفرد الشعر الخشن المجعد هيكون زي الحرير، النشا من المكونات التي لها قدرة على فرد الشعر المموج الذي تعاني منه الكثير من الفتيات والسيدات في الوطن العربي، نحن جميعنا لدينا شعر مموج أقرب للكيرلي ولكنه غير مقبول في مجتمعاتنا، لذا دائما نرغب في التغيير وجعله مفرود، كما أن التعامل مع الشعر المفرود أبسط من التعامل مع الشعر الكيرلي.

كرياتين النشا لفرد الشعر الخشن المجعد

بالرغم من استخدامات النشا في المطبخ القليلة إلا أنه يتم أستخدام بكثرة في منتجات العناية بالشعر بالأخص المنتجات الخاصة بعناية الشعر الكيرلي لفرده، ليس له أي أضرار على الشعر بخلاف المنتجات التي تصنع من النشا حيث أنها تحتوي على مواد كيماوية، يمكن اعتبار النشا مكون سحري للشعر المجعد والخشن.

أبسط وصفة يمكنك القيام بها من النشا هي خلط النشا بالماء، عجينة النشا فقط قادرة على فرد الشعر وإعطائه لمعان ونعومة.

الطريقة:

في طبق بلاستيكي صغير قومي بوضع 4 ملاعق من النشا، ملعقة من الماء البارد وملعقة من الماء الساخن.

قومي بتقليب المكونات حتى تحصلي على عجينة من النشا يمكن فردها على الشعر.

نظفي شعرك جيدًا وقومي بتنظيف باستخدام الشامبو.

اتركي الشعر حتى يجف من الماء الزائد.

أتركي الوصفة على شعرك لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

قومي بتنظيف شعرك من النشا باستخدام الشامبو.

انتظري حتى يجف الشعر ولاحظي التغير الكبير به.

النشا للشعر الخشن والمجعد

يمكنك أستبدال الماء في الوصفة السابقة بأي مكون أخر ولكن من أفضل المكونات التي يمكنك استبدالها ووضعها مع النشا لفرد الشعر المجعد هي الزيوت، فيمكنك استخدام زيت اللوز أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

الطريقة: