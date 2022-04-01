طريقة عمل خلطة دقة الفول في المنزل لإضافة الطعم المميز لطبق الفول مثل المطاعم

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خلطة دقة الفول ، من الوصفات المميزة التي تضيف الطعم اللذيذ والمميز لطبق الفول مثل المطاعم، كما يمكن إعداد الخلطة والاحتفاظ بها في الثلاجة واستخدامها وقت الحاجة عند إعداد طبق الفول للإفطار أو لسحور رمضان.
كما يوجد العديد من الوصفات الشهية والمميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة دقة الفول.
مكونات خلطة دقة الفول
تتكون هذه الخلطة اللذيذة والمميذة من مكونات بسيطة ومتوفر وهي كالتالي:
- ملعقتين كبار من الكمون المطحون.
- ملعقتين كبار من الكزبرة اليابسة المطحونة.
- ربع ملعقة من الشطة المطحونة.
- ملعقة من الملح.
- ثلاث فصوص ثوم مفرومين.
- نصف ملعقة كبيرة من كلا من البقدونس، والكزبرة الخضراء، والشبت المفرومين(ويمكن الاكتفاء بنوع واحد فقط).
- ثلث كوب من ماء أو عصير الليمون.
- ثلث كوب من الخل.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من الماء.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة دقة الفول وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الثوم المفروم والكمون والكزبرة اليابسة والملح والشطة جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات.
- ثم نضيف إليهم الكزبرة والشبت والبقدونس المفرومين ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة الليمون والخل والزيت ونقلب جميع المكونات جيدا، ثم نضيف إليهم الماء.
- وبعدما نقوم بإضافة الماء نستمر في التقليب حتى تمتزج وتتجانس جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.
- ثم بعد ذلك نقوم بصب الخليط في زجاجة زجاجية محكمة الغلق ونحتفظ بها في الثلاجة.
- ثم تكون بعد جاهزة للاستخدام ونضيف منها علي طبق الفول وقت الحاجة وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن إعداد كمية أقول أول أكثر حسب الرغبة.
- كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص المايونيز والشيدر والباربكيو.
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