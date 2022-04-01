نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل عجينة بيتزا في عشر دقائق شهية ولذيذة وأفضل من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا في عشر دقائق شهية ولذيذة وأفضل من المحلات حيث أن البيتزا من أكثر الوجبات المفضلة والمحببة لدي الجميع لتميزها بالمذاق اللذيذ والرائحة الشهية، حيث تعتبر البيتزا من الأكلات الخفيفة وسريعة التحضير والتي يحبها كل أفراد الأسرة ولا يتطلب تحضيرها إلي وقت كبير.

لذلك تفضل ربة المنزل لتحضير البيتزا بنفسها حرصاً منها علي سلامة أفراد الأسرة

خاصةً وأنها لا تعرف مدي نظافة الأدوات والأيدي المستخدمة في إعداد البيتزا.

طريقة عمل عجينة البيتزا هشة وقطنية في وقت قصير وبمذاق رائع

البيتزا من أكثر المأكولات التي يتم البحث عنها باستمرار لسهولة تحضيرها.

ولكى نحصل علي عجينة مثالية للبيتزا وبمقادير مظبوطة.

البيتزا من الوجبات الخفيفة سريعة التحضير وتصلح للعشاء.

ولهذا سوف أقدم لكم أسرار نجاح عجينة البيتزا وطريقة تحضيرها بأسهل الخطوات وأفضل من الجاهزة.

مكونات عمل عجينة البيتزا في عشر دقائق

2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 كوب إلا ربع من الماء الدافيء.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف كيس من الخميرة الفورية.

رشه صغيرة من البيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة من كل من الملح ، السكر.

الحشوة المتوفرة لديك.

المقادير المستخدمة لصلصة البيتزا

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

واحد ملعقة صغيرة من البصل البودر.

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في عشر دقائق أفضل من الجاهزة

يتم نخل الدقيق في وعاء عميق.

ثم يتم إضافة وضع باقي المكونات الجافة.

وبعد ذلك يتم مزج الخميرة والسكر والملح والثوم والبصل البودر والزعتر جيداً.

يتم إضافة الماء الدافيء بالتدريج.

للحصول على عجينة لينة نقوم بإضافة الزيت.

يتم تغطية تلك العجينة وتترك لترتاح لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بوضع القليل من الزيت فى المقلاة مع جزء من العجينة وتفرد جيداً.

نضع الصلصة والحشوة والجبنه الموتزاريلا.

وبعد ذلك يتم تغطية المقلاة وتترك البيتزا علي نار هادئة لمدة 10 دقائق حتي تنضج وذوبان الجبن.

علي نار هادئة لمدة 10 دقائق حتي تنضج وذوبان الجبن. تقدم ساخنة مع الكاتشب والمايونيز وبالهناء والشفاء.

طريقة أخري لعمل عجينة البيتزا بدون فرن وبدون تخمير

يمكنك تحضير عجينة البيتزا في خطوات سهلة وبسيطة

وهذا بدون فرن أو تركها لفترة محددة حتي تختمر ويتضاعف حجمها،

حيث أنه يمكنك إعدادها بطريقة سريعة وبمذاق رائع وأفضل من الجاهزة.

مكونات عمل عجينة البيتزا بدون فرن أو تخمير

يتم تحضير كوب وربع من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب من الزبادي.

رشه صغيرة من الملح.

ثم نجهز ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا.

وبعد ذلك نجهز الحشوة حسب الرغبة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا بخطوات سهلة وبسيطة

عند تحضير العجينة ينخل الدقيق فى وعاء عميق ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة وامزجيها جيداً.

يتم إضافة الزبادي وزيت الزيتون إلي خليط الدقيق.

ثم نقوم بمزج المكونات حتي نحصل علي عجينة ناعمة الملمس.

ولذلك يتم ترك عجينة البيتزا حتي ترتاح لمدة 10 دقائق.

قومي بفرد العجينة بسماكة متوسطة وليست رفيعة ثم ضعيها في طاسة غير لاصقة مدهونة بالزيت.

وبعد ذلك نترك العجينة لمدة 5 دقائق حتي تأخذ اللون الذهبي من أسفل ثم تقلب علي الجهة الأخري.

ثم نضع الصلصة والحشوة المتوفرة لديك والجبنه الموتزاريلا وتغطي لمدة 5 دقائق حتي النضج وذوبان الجبن وبالهناء والشفاء.

أفكار لحشوات البيتزا

كلنا نحب البيتزا ولا نمل من أكلها، لذلك جئنا لكم بالعديد من الأفكار المختلفة لحشوات البيتزا.

يمكن عمل بيتزا الجمبرى وهى من أفضل أنواع البيتزا لكونها غنية بالفسفور، وبيتزا الخضار التى يحبها الأطفال وتمتاز بقيمة غذائية عالية لتنوع الخضار بها، ويوجد بيتزا الدجاج وهى من أشهى أنواع البيتزا وتكون مميزة جدا ويحبها كل أفراد الأسرة.

كما يمكنك عمل بيتزا التونة وهى من الانواع الخفيفة التى لا تتعارض مع النظام الغذائى المتبع للحفاظ على الوزن.