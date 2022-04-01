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طريقة عمل الكحك الناعم والخشن بالكيلو أسرار تعرفها لأول مرة ست البيت فهناك طرق جديدة لعمل الكحك سواء كان كحك خشن أو كحك ناعم أو طريقة عمل الكحك السوري ذا المذاق الحلو، نكشف لكم المقادير اللازمة لعمل الكحك بالكيلو أو بالكوب عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني. طريقة عمل الكحك الناعم أولا المقادير: معلقتين سكر.

كيلو دقيق فاخر.

سكر بودرة للتزين.

شوية ملح طعام.

نصف كيلو سمن.

معلقة من رائحة الكعك.

نصف كوب لبن.

معلقة بيكينج بودر.

ربع كوب سمسم. طريقة العمل والتحضير القيام بتجهيز اناء لنقوم بوضع الدقيق، مع السكر، والبيكينج بودر، والسمسم ورائحة الكعك.

يتم تقليب كل المكونات حتى تصبح خليط ثم نضيف السمن ونقوم بالتقليب حتى يختلط السمن مع الدقيق ومكوناتة. أضافة اللبن والاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة. القيام بترك العجينة لمدة ٦٠ دقيقة لكي تأخذ راحة وبعدها نقوم بتشكيلها إلى كرات ويتم النقش باستخدام المنقاش أو القوالب المخصصة. يتم وضع نقطة زيت علي ارض الصينية ثم يتم رص الكحك في صينية ووضعة في الفرن علي نار هادئ حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح عند النضج. بعدها نخرجة من الفرن ليبرد ثم نقوم بوضعه مرصوص في طبق التقديم ويرش بالسكر المطحون او بودرة سكر التزين، وإليك رابط طريقة عمل بسكويت العيد. كيف تصنع كحك العيد السوري المقادير المطلوبة:

شوية ملح طعام بسيط.

ثلاث اكواب دقيق.

نصف معلقة خميرة فورية.

كوب سميد ناعم.

معلقة صغيرة من بيكينج بودر.

كوب سكر ابيض.

معلقة حبة البركة.

رشة يانسون.

معلقة سمسم.

كوب حليب دافئ.

معلقة كبيرة محلب مطحون.

كوب سمن بلدي.

معلقة شمر. طريقة تحضير كحك العيد السوري اولا علينا بتسخين الفرن ليصل الي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثانيا يتم احضار قدر كبير، ضعي ربع كوب من الحليب، ثم يتم اضافة الخميرة مع معلقة كبيرة من السكر، ويتم التقليب، وإليك رابط طريقة لف المحشي بسرعة الصاروخ. بعدها يتم تغطية القدر، وتركة في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

القيام بأضافة الدقيق والسميد وباقية السكر مع السمسم والشمر والمحلب وشوية اليانسون وحبة البركة والبيكينج بودر وملح الطعام، ليتم العجن.

علينا اضافة السمن والزيت، والعجن حتى نصل علي عجينة متماسكة ولينة.

يتم تغطية العجين بفوطة نظيفة، ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

القيام بتشكيل العجين على شكل دائري ، ثم نرص في الصينية المدهونة بالزيت لدخوله الفرن.

يتم وضع او دخول الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يطيب وينضج الكعك ويأخذ اللون الذهبي.

ويأخذ اللون الذهبي. يوضع الكحك في أطباق التقديم، ويترك حتى يبرد، ثم يتم تقديمة مع المشروبات الساخنة، وإليك رابط أفضل منيو للفطار والسحور فى رمضان. طريقة عمل الكحك الناعم المقادير اللازمة:

ربع كيلو سمن.

معلقة سكر كبيرة.

نصف كيلو دقيق.

شوية ملح طعام.

سكر بودرة ناعم للتزين.

نصف كوب ماء فاتر.

معلقتين سمسم.

رشة من ريحة الكحك.

شوية خميرة.

١٠٠ جرام نشا. طريقة اعداد وعمل الكحك الناعم يتم اضافة الدقيق والسمسم مع النشا وريحة الكحك ووضع السمن عليهم وهي ساخنة ويتم التقليب في حالة السمنة مغلية.

احضار قدر نقوم بخلط الخميرة و السكر مع ملح الطعام وتركة حتى يتم العجن.

يتم اضافة خليط الخميرة على العجين والتقليب المستمر لها. القيام بتشكيل العجين على شكل كرات صغيرة بأستخدام المناقيش او القوالب الخاصة بالكحك. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200 مئوي. القيام بأدخال الكحك حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيا ثم نخرجه من الفرن ويترك ليبرد ثم يقدم علي طبق التقديم، ونذكر الصائمون برابط وجبات تمنع الجوع والعطش فى رمضان. وصلنا لختام شرح طريقة عمل الكحك الناعم والخشن بالكيلو أسرار تعرفها لأول مرة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكحك الناعم والخشن بالكيلو أسرار تعرفها لأول مرة - ثقفني

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