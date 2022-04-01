وصفات طبيعية مجربة لإطالة الشعر وزيادة معدل نموه

وصفات طبيعية مجربة لإطالة الشعر، من المعروف أن الشعر هو تاج المرأة، وتبحث الكثير من الفتيات يريدون أن يحصلوا على شعر طويل وناعم وكثيف، لذا نجدهم يلجأون إلى استخدام الكثير من الأدوية والعقاقير التي تساعد في تغذية الشعر ولكن لم تكن النتيجة مجدية بالنسبة لهم، لذلك وجدنا أنه لابد من ذكر بعض الوصفات الموجودة في الطبيعة والتي تكسب الشعر الكثافة المطلوبة.

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خلطة جوز الهند والعسل

لقد أكدت التجارب أن خلطة جوز الهند لها الكثير من الفوائد التي تعود بالنفع على الشعر، حيث أنه يساعد الشعر أن يصبح ناعم ورطب ويقيه من التل.

كما أن العسل الأبيض في هذه الوصفة من أكثر العوامل التي تعطي ترطيب طبيعي للشعر.

طريقة التحضير

عليك القيام بدمج زيت جوز الهند مع العسل الأبيض. القيام بغسل الشعر جيدا ومن ثم القيام بإضافة هذا الخليط على الشعر من أول الجذور وحتى الأطراف. تدليك الشعر جيدا هذه الوصفة. يجب تغطية الشعر جيدا بالبونيه. أتركي هذه الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة على الشعر، ومن ثم القيام بغسل الشعر بالشامبو جيدا.

أسباب تساقط الشعر

أن التغذية الغير سليمة من أكثر العوامل التي تؤثر على الشعر وتؤدي إلى تلفه.

الإصابة بنقص العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم بشكل عام.

تعرض الشعر للإصابة بالقشرة وبعض الفطريات.

عدم ترطيب الشعر بشكل جيد.

خلطة زيت الخروع

من المتعارف عليه أن الزيوت الطبيعية من أكثر الأشياء التي تعزز نمو الشعر وتقوية البصيلات الخاصة بالشعر، وذلك عن طريق استخدامه بهذا الشكل:-