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طريقه عمل الكبده البقري مع كبده الدجاج بالكريمة في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير حيث تعد الكبده من اكثر العناصر المهمة للجسم كما تعد من اشهي والذ الوجبات التي تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل السلطة الخضراء أو سلطه الطحين مع الخبز. المقادير المطلوبة لعمل كبده الدجاج بالكريمة كيلو غرام من كبده الدجاج.

2 حبه من البصل المفروم.

كوب ماء كبير.

نصف معلقة صغيرة فلفل اسود.

فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوب من الخل.

حبهان مع معلقة كبيرة بقدونس المفروم.

معلقة كبيرة من الزيت.

كوب من الكريمة.

ملح حسب الرغبة. طريقه عمل الكبده بالكريمة نبدأ بسلق الكبدة في الماء والخل ثم نقوم بتصفيتها جيدا.

نحضر حلة ونضعها على النار ثم نضع الزبدة ونضيف عليها ملعقة من الزيت مع البصل والثوم حتى يذبل ثم نضيف الكبدة والحبهان ونستمر في التقليب لمده لا تقل عن ثلاثة دقائق.

نقوم بإضافة الكريمة والبقدونس والملح والفلفل ونقلب من وقت لأخر لمدة عشر دقائق حتى يتم تسويه الكبدة. المكونات المطلوبة لعمل الكبده الاسكندرانى كيلو من الكبدة .

6 فص ثوم مفروم.

فلفل رومي مع فلفل حار.

3 ملاعق من الخل.

ربع كوب صغير من عصير ليمون.

ملعقه من بهارات اللحمة.

ملعقه صغيره من الكارى.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود. طريقه تحضير الكبده الاسكندرانى نبدأ بتقطيع الكبده إلي قطع صغيره ثم نضعها في طبق كبير ثم نضيف كل من عصير الليمون والخل والثوم والبهارات والكاري والملح والفلفل ونقلبهم جيدا ثم نضع الطبق في الثلاجة لمده لا تقل عن ساعه تقريبا.

نضع الزيت في طاسه علي النار ويترك حتي يسخن ثم نضع الكبده في الزيت ونقلب حتي يتغير اللون.

قبل أن يتم الطهي نضيف كل من الفلفل العادي والحار مع ملعقه من التتبيله ونقلب الكبدة لمدة ثلاثة دقائق او حتي يتم الطهي وترفع من علي النار. مقادير عمل الكبدة المشوية شرائح من الكبده.

3 ملاعق من الخل.

ريع كوب من عصير ليمون.

كزبرة جافة.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

ملح حسب الرغبة.

ثوم مفروم.

رشه من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الكبدة المشوية نبدأ بتحضير وعاء كبير ثم نضع كل من الثوم المفروم والخل مع عصير الليمون والملح والكزبرة الجافة مع ورشه من الكمون والفلفل ونقلبهم جيدا.

نضع شرائح الكبدة في الخليط ونضعها في الثلاجة لمده لا تقل عن ساعه تقريبا.

نحضر الكبده ونضعها في أسياخ الشوي علي الشواية ونقلب حتي يتم الطهي. عمر شويل - جدة طريقه عمل الكبده البقري مع كبده الدجاج بالكريمة في المنزل

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