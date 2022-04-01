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عمر شويل - جدة أرخص كيراتين لتنعيم الشعر بمكونات طبيعية تجعله انسيابي في نصف ساعة، إن الشعر المجعد أو الخشن يحتاج إلي عناية كبيرة حتي يظل ناعماً بدون أي مشاكل، ولهذا تلجأ أغلب النساء إلي الذهاب لصالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين للتخلص من تجعد وخشونة الشعر والحصول علي شعر انسيابي، وعلي الرغم من نتائجه إلا أنه مكلف للغاية وليس آمن علي الشعر، حيث يتكون من مواد كيميائية تتسبب في جفاف فروة الرأس، ولكن يمكنك تحضير كيراتين طبيعي من المنزل ويساعد في تنعيم وترطيب الشعر بدون أي آثار جانبية. ويمتلك الفازلين الكثير من الفوائد حيث يعمل على تطويل وتنعيم الشعر ويتم استخدامه في الكثير من الوصفات الطبيعية.

أرخص كيراتين منزلي لتنعيم الشعر وفرده سريعاً لشعر مثل الحرير

يحتوي الشعر علي كيراتين طبيعي ولكن مع كثرة استخدام أدوات تجفيف الشعر وتعرضه لأشعة الشمس الضارة.

مما تجعله يفقد الزيوت الطبيعية التي تقوم بإفرازها فروة الرأس للحفاظ علي الشعر من الجفاف.

ولذلك سوف أقدم لكم أرخص كيراتين لتنعيم الشعر ويجعله حرير في وقت قصير.

فوائد الفازلين للشعر

يعمل الفازلين على علاج التقصف ويمنع التقصف بصورة نهائية من الشعر.

يمنع التساقط ويحسن بصيلات الشعر.

ينشط الدورة الدموية ويعطي الشعر الحيوية والنشاط.

هي تمت خدام الفازلين قبل الاستشوار حتى يحميه من الحرارة العالية كما يعمل الفازلين على ترطيب الشعر .

. يوضع الفازلين على الشعر كي نتمكن من تمشيطه بكل سهولة.

يتم وضع الفازلين على الشعر الجاف حتى نتمكن من الاستفادة من فوائده الهائلة من ترطيب وتنعيم.

كيراتين الفازلين والزبادي لتنعيم الشعر

يتم عمل كيراتين طبيعي من خلال الفازلين والزبادي في البيت ولكن يجب أن نقوم بخلط ملعقتين من الزبادي مع ملعقة من الفازلين أو نزود الكمية على حسب طول الشعر،

يجب مضاعفة هذه الكمية إذا كان الشعر طويل كما يجب غسل الشعر قبل الاستخدام ويمكننا أن نضع هذه الوصفة على الشعر بالكامل،

ويغطي الشعر بواسطة كيس حراري ونترك هذه الوصفة على الشعر لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر حتى يحصل على النعومة والترطيب اللازم.

كيفية استخدام الفازلين للشعر

يجب غسل الشعر وتجفيفه جيداً ثم يوضع طبق عليه من الفازلين لأنه يعالج الشعر الباهت ويعطيه لمعان مميز.

ثم بعد ذلك تأتي خطوط غسيل الشعر بالشامبو وضع طبقة صغيرة من الفازلين لتعيد له الحيوية.

ثم يتم دهن أطراف الشعر قبل النوم بالفازلين ويترك حتى الاستيقاظ في الصباح وبذلك يتم معالجة أطراف الشعر ويقويها.