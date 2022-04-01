وصفة سحرية هتصبغي بيها الشعر الأبيض في دقائق بمكونات طبيعية في البيت هترجعي شبابك من جديد

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عمر شويل - جدة وصفة لصبغ الشعر الأبيض، يواجه بعض الأشخاص سواء الرجال أو النساء من ظهور الشعر الأبيض والشيب المبكر، ويرجع السبب لوجود عوامل وراثية أو نظرا لاستخدام بعض المواد الكيميائية مثل الصبغات والاوكسجين وكريمات الفرد التي تضر بالشعر وتجعله في مواجهة مع الشعر الأبيض، يظهر الشعر الأبيض عند بعض الأشخاص في سن مبكر عند سن الثلاثين، حيث توجد بعض الوصفات الطبيعية التي تستخدم في التخلص من الشعر الأبيض وعلاجه، سوف نقوم بتحضير بعض الخلطات لحل هذه المشكلة. وصفة لصبغ الشعر الأبيض اولا: خليط الشاي الأسود:- المكونات:- ٢ ملعقة من الشاي الأسود.

كوب من الماء. طريقة التحضير:- في وعاء على النار نضيف الماء مع الشاي ونقوم بغلي الخليط ونتركه على النار حتى يغلى تماماً. يرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. يوضع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعة ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر الجاري فقط. تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوعين. ثانياً: خليط أوراق الكاري:- المكونات:- ٣ معالق كبيرة من زيت جوز الهند.

بعض من أوراق الكاري. طريقة التحضير:- نقوم بوضع أوراق الكاري مع زيت جوز الهند ويرفع على النار ونقوم بتسخينها حتى يظهر لنا طبقة سوداء. نتركه جانبا حتى يبرد تماماً ثم نقوم بتوزيعه على الشعر وفروه الرأس ثم يوزع على باقي طول الشعر. يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو الطبيعي. تكرر هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً. ثالثاً: خليط أوراق المريمية:- المكونات:- كوب من أوراق المريمية.

٢ كوب من الماء طريقة التحضير:- في وعاء نقوم بوضع الماء وأوراق المريمية ويرفع على النار حتى الغليان. نتركه السائل جانبا حتى يهدأ ثم يسكب على الشعر والتأكد من وصول السائل إلى كل الخصل بالشعر. يترك الخليط لمدة ساعتين ثم نقوم بغسل الشعر بالماء واستخدام شامبو خالي من الكيماويات. تكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً. خليط جوز الهند والليمون للقضاء على الشعر الأبيض المكونات:- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير:- في بوله نقوم بعمل خليط من زيت جوز الهند وعصير الليمون ونقلب جيداً. نقوم بالبدء في تطبيق الخليط على الشعر ونقوم بتدليك فروه الرأس وأطراف الشعر أيضاً. يوضع الخليط على الشعر لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو خالي من الكبريت. نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

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