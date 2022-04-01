نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من قشرة الشعر نهائيًا بوصفات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من قشرة الشعر باستخدام وصفات طبيعية من أكثر الأمور التي تهتم النساء بالبحث عنها، نظرًا إلى أن الوصفات تتكون من مواد طبيعية آمنة تمامًا على الشعر وفروة الرأس ولا تسبب التهابات، خاصة وأن المستحضرات الجاهزة باهظة الثمن ولا تعطي نتائج مضمونة، وفي المقال نقدم عدد من الوصفات الطبيعية للقضاء على القشرة نهائيًا في وقت قصير.

أسباب ظهور قشرة الشعر المزعجة

هناك عدة أسباب ينتج عنها ظهور قشرة الشعر التي تسبب الإزعاج والإحراج للكثيرات، حيث تنقسم القشرة إلى نوعين، الأول هي القشرة الخفيفة، أما الثانية عبارة عن قشرة ثقيلة تسبب تهيج فروة الرأس والحكة المزعجة، وفيما يلي أبرز أسباب ظهورها:

تغيرات حالة المناخ بين البارد والحار.

الضغوط النفسية والتوتر الدائم.

استعمال أنواع من الشامبو تضر بفروة الرأس.

فروة الرأس ذات البشرة الدهنية.

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية.

الحساسية ضد بعض منتجات العناية بالشعر.

إتباع نظام غذائي غير صحي.

عدم الاهتمام بنظافة الشعر وعدم غسله بشكل دوري.

التخلص من قشرة الشعر باستخدام الوصفات الطبيعية

هناك العديد من الطرق الطبيعية باستخدام مواد من المنزل تساعد في القضاء بشكل نهائي على قشرة الشعر التي تسبب تساقطه وتقصفه، وفي الفقرات التالية نستعرض بعض منها بالتفاصيل:-

التخلص من قشرة الشعر باستخدام الليمون وزيت السمسم

من المعروف أن الليمون يساعد في القضاء على البكتيريا الضارة والفطريات كما أن زيت السمسم يغذي الشعر ويزيد من طوله، وفيما يلي الوصفة بالمكونات والخطوات:-

مكونات الوصفة

إتباع المكونات المذكورة بدقة يساعد بشكل كبير في نجاح الوصفة والحصول على أفضل نتائجها، وفيما يلي المقادير بالتفصيل:-

عصير نصف ليمونة.

ملعقتان من زيت السمسم.

طريقة الاستعمال

يتم تحضير الوصفة واستخدامها من خلال عدة خطوات تتمثل في الآتي:-

أولاً يتم تسخين زيت السمسم على نار هادئة. ثم يتم إضافة عصير الليمون مع الخلط جيدًا. من ثم يتم غمس قطعة من القطن في المزيج. ثم يتم تمريرها على فروة الرأس مع التدليك جيدًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. وأخيرًا يتم غسل الشعر وفروة الرأس جيدًا بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة قطنية.

التخلص من قشرة الشعر باستخدام اللافندر

يحتوي اللافندر على فوائد كثيرة للشعر، حيث يعمل على ترطيب فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية مما يساعد في القضاء على القشرة، وفيما يلي الخطوات وطريقة الاستعمال.

مكونات الوصفة

يمكن تحضير وصفة اللافندر باستخدام مكونات بسيطة تشمل ما يلي:-

عشر قطرات من زيت اللافندر.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

نصف كوب من الشاي الأخضر المغلي.

طريقة الاستعمال

يتم تحضير الوصفة عن طريق الخطوات الآتية:-

أولاً يتم مزج كافة المكونات المذكورة سابقًا بشكل جيد. ثم وضع الخليط في زجاجة فارغة نظيفة ومعقمة جيدًا. بعد ذلك يتم رش كمية مناسبة على فروة الرأس مع التدليك برفق لمدة عشر دقائق. من ثم غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر.

الخل الأبيض للقضاء على القشرة نهائيًا

يستخدم الخل الأبيض للقضاء على قشرة الشعر والتقليل من الحكة المزعجة بفضل احتوائه على مواد مضادة للفطريات، وفيما يلي تفاصيل الوصفة:-

مكونات الوصفة

يتم تحضير الوصفة باستخدام مكونات بسيطة تتمثل في الآتي:-

كوب من الخل الأبيض.

كأس من الماء الدافئ.

الطريقة

يتم تحضير الوصفة بسهولة عن طريق الخطوات الآتية:-

في البداية يتم خلط المكونين معًا. ثم يستخدم الخليط في تدليك فروة الرأس جيدًا لمدة خمس دقائق. من ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر وتجفيفه جيدًا. مع مراعاة تكرار الوصفة مرتين كل أسبوع لأفضل النتائج.

نصائح من أجل التخلص من قشرة الشعر

هناك بعض النصائح والإرشادات التي يمكن إتباعها من أجل التخلص من قشرة الشعر ، والتي من أبرزها ما يلي:-