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الباذنجان من الأغذية التي يجب تناولها دائما لما فيه من فوائد حيث يمد الجسم بالحديد ويتم عمله بطرق عديده مثل القلي أو الشوي مع إضافات أخرى, ويلاحظ عدم تناول بعض الأشخاص للباذنجان وخاصة الأطفال ولذلك يجب التجديد والتنويع في طرق إعداده بحيث يمكن للجميع أن يتناوله لما فيه من فوائد تعود على الصحة مثل القلب والعقل ويجب إعداده بطريقة سليمه ومفيدة وفي هذا المقال سوف نذكر طرق مختلفة للباذنجان شهية ولذيذة وسوف تنال إعجاب جميع الأفراد. سلطات رمضانية طريقة عمل مسقعة الباذنجان بالجبنة القريش المقادير: كيلو باذنجان رومي.

1/8 كيلو سمن.

كوب ماء أو بهريز.

1/4 كيلو جبن قرش.

ملح وفلفل.

بصلة مفرية.

1/2 كوب عصير ليمون. الطريقة: يقشر الباذنجان ويقطع شرائح ويحمر خفيفا في السمن. تحمر البصلة في السمن المتخلف من تحمير الباذنجان ثم تضاف إليها الطماطم وتترك إلى أن يتم تسبيكها ثم يضاف إليها الماء وتتبل وتترك حتى تنضج. يوضع نصف الباذنجان في طاجن ثم تضاف الجبن القريش المفرية, ثم باقي الباذنجان. تضاف الطماطم المسبكة وترفع على نار هادئة أو في الفرن حتى تنضج وتقدم. يعتبر هذا الطبق متكامل الغذاء حيث أن الجبن تحل محل اللحم أو العصاج لوجود البروتين بها. طريقة عمل قالب الباذنجان بالباشاميل المقادير: كيلو من الباذنجان الرومي.

مقدار من البشاميل.

مقدار من العصاج بالطماطم.

قليل من البقسماط.

2 ملعقة جبن رومي. الطريقة: يقشر الباذنجان ويقطع قطعا مناسبه, ثم ينقع قليلا في ماء وملح أو يرش قليل من الملح. يصفى من الماء جيدا ويجهز مقدار مناسب من العصاج بالطماطم ويراعي إضافة قليل من الماء إلى العصاج بعد نضجه. يجهز قالب, أو صينية وتدهن بالسمن. توضع طبقة من الباذنجان النئ ثم طبقة من العصاج بالطماطم, ثم طبقة من الباذنجان ثم يصب فوقها قليل من الماء. يجهز الباشاميل ثم يغطى سطح القالب بها ويرش الوجه بقليل من البقسماط والجبن الرومي المبشور ثم يرش فوقه قليل من السمن السايح. يزج القالب في الفرن حتى يحمر الوجه ثم يقدم ساخنا. يمكن تحمير الباذنجان في الزيت قبل رصه. عمر شويل - جدة سلطات فطار رمضان 2022 طريقة عمل سلطات رمضانية - ثقفني

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