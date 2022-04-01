نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة فطار رمضان في المقال التالي

السمك من الأطعمة الأساسية التي تحل محل اللحوم في قوائم الطعام اليومية, ويجب عملها بطرق جديدة ومختلفة عن الطرق التقليدية وهى الشوي أو القلى, حيث يوجد كثير من الأشخاص يحبون الأسماك كثيرا ولكن ليست بالطريقة التقليدية, ولذلك يجب عمل طرق مختلفة وشهية مثل الطواجن وفى هذا المقال سنقدم عمل طواجن مميزة ومختلفة لتزينى بها مائدتك. طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة المقادير: 1/2 كيلو سمك.

1/8 كيلو بصل مفري.

ملح – فلفل- كمون.

عصير ليمون.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة زيت.

كرفس.

1 كوب طحينة. الطريقة: ينظف السمك ويقطع جزلا وينزع الشوك ويتبل بالملح والفلفل والكمون وعصير الليمون. يقطع البصل حلقات رفيعة جدا ويشوح مع الكرفس في الزيت حتى يصفر لونه فقط. يدهن طاجن فرن بملعقة زيت ثم يرص البصل والكرفس ثم السمك السابق تحميره. تخفق الطحينة جيدا ويضاف إليها الماء وتقلب جيدا ثم يتبل بالليمون أو الخل وكذلك بالملح والفلفل والكمون بحيث يكون سمكها يغطي ظهر الملعقة. تصب الطحينة على السمك حتى تغطي تماما ثم يزج في الفرن حتى ينضج السمك ويقدم. طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المحمر المقادير: 1 كيلو سمك مقطع ( ترنشات ).

2 ملعقة بصل حلقات.

4 ملاعق زيت.

2 ملعقة زبدة.

1 كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملح – فلفل – كمون. الطريقة: تتبل قطع السمك في الملح والفلفل وعصير الليمون ثم يغمر في اللبن ويحمر. يقشر البصل ويقطع حلقات رفيعة ثم يشوح في الطاسة مع 2 ملعقة زيت حتى يصفر. يرص السمك في السرفيس ثم يوضع فوقه البصل ويجمل جوانب الطبق بالخبز المقطع مثلثات. طريقة عمل طاجن سمك بالبطاطس المقادير: 1كيلو سمك.

2 كوب طماطم.

1/2 فنجان شاي زيت.

عصير ليمون.

2 بصلة.

1 كيلو ونصف خضر ( بطاطس وفلفل أخضر ).

ملح – فلفل – كمون.

قليل من الثوم. الطريقة: ينظف السمك ويقطع إلى قطع مناسبة ويتبل بالملح والفلفل والكمون والثوم وعصير الليمون. يقطع البصل حلقات ويحمر في الزيت حتى يصفر لونه. تنظف الخضر وتقطع قطعا مناسبة وتضاف للبصل ويقلب الجميع فوق النار لفترة قصيرة. تصفى الطماطم وتضاف للخضر وتترك على النار حتى تنضج نصف نضج. توضع الخضر في الصينية وترص فوقها قطع السمك. توضع الصينية في الفرن وتترك على النار مباشرة وتغطى وتترك حتى تنضج. يضاف قليل من الماء أثناء فترة النضج إذا احتاج الأمر وتقدم ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة فطار رمضان - ثقفني

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