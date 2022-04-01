نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل جلاش رمضان الحادق فطار رمضان 2022 في المقال التالي

من ألذ الأطباق التي يمكن تقديمها خاصة في فصل الشتاء هي أطباق الجلاش, فهي تغني عن الخبز علاوة علي جمال شكلها وحشن مذاقها, وإحتوائها على المواد الكربوهيدراتية التي يحتاجها الجسم بكثرة فى فصل الشتاء وفى هذا المقال سوف نقوم بذكر عدة طرق شهية ولذيذة ومختلفة حتى تقومي بتجديد مائدتك بها وسوف تناسب جميع الاذواق. طريقة عمل جلاش رمضان طريقة عمل الكستليتة بالجلاش المقادير: 1/2 كيلو لحم كستليتة.

1/41 كيلو من الجلاش الطازج.

1/4 كيلو سمن سايح.

بصلة مبشورة.

عصير ليمونة.

ملح وفلفل وبهار.

للتقديم: ( جزر – بسلة – بطاطس ). الطريقة: يجهز اللحم ويغسل, ثم ينزع اللحم من أعلي العظم حوالي بوصة, ثم يضرب اللحم لتمزيق الأنسجة بالملعقة الخشب أو يد هون خشب. يتبل جيدا بالملح والفلفل والبهار وعصير الليمون. توضع الكستليتة المتبلة مع البصل وملعقتين سمن في الصينية, ويرفع على النار( في البدء تقلب على وجهيها بسرعة حتي تتجمد المادة الزلالية السطحية), ثم يضاف إليها قليل من الماء وتترك على النار حتى تنضج تماما. يرفع اللحم ويصفى من السمن, ويترك قليلا ليبرد. تلف كل واحدة من الكستليتة بورقة جلاش بحيث تغطيها تماما. تدهن صينية بالسمن السايح, وترص فيها وحدات الكستليتة وإلا أحترقت في الفرن. تزج الصينية فى فرن متوسط الحرارة حتى يحمر الجلاش ( حوالي 1/3 ساعة). يتم إخراج الصينية من الفرن وتلف عظمة كل واحدة من الكستليتة بورق مفضض, ثم ترص في طبق على شكل زخرفي, وتوضع حولها الخضر السوتيه. طريقة عمل أصابع السجق بالجلاش المقادير: 1/8 كيلو سجق.

1/2 كيلو جلاش.

4 ملاعق كبيرة سمن. الطريقة: يشوح السجق قليلا مع ملعقة سمن ثم يضاف إليه قليل من الماء ويترك على النار حتى ينضج. تؤخذ ورقة جلاش وتثني على طبقتين ويوضع أصبع سجق وسطها, ثم تثني الأطراف وتلف كالأصبع. تدهن صينية بالسمن, وترص وحدات الجلاش بالسجق واحدة بجوار الأخري, ويصب الوجه قليل من السمن. تزج الصينية فى الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه ويقدم في طبق صيني مع قليل من البقدونس. طريقة عمل أصابع المكرونة بالجلاش المقادير: 1/4 كيلو مكرونة مسلوقة.

1/4 كيلو جلاش.

مقدار من العصاج.

4 ملاعق سمن للتحمير. الطريقة: تخلط المكرونة بالعصاج. يفرد الجلاش ثم يثني أثنين ثم توضع المكرونة بالطول ويلف عليها الجلاش وتشكل كالأصبع. تدهن صينية بالسمن وترص واحدة بجوار الثانية ويرش عليها قليل من السمن وتزج في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج وتقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل جلاش رمضان الحادق فطار رمضان 2022 - ثقفني

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