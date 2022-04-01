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سمك موسي من الأسماك المفيدة والغنية بالأوميجا 3وغيرها من المعادن والفيتامينات المختلفة عن الأسماك الأخرى, كما أنها من الأسماك المحببة لدى الكثير من الأشخاص من حيث الطعم ولإحتوائه على العديد من الفوائد منها تقوية الجهاز المناعي والحفاظ على معدلات ضغط الدم والسكر في الدم كما أنها يعمل على تحسين الحالة النفسية والحد من الاكتئاب وغيرها من الفوائد. كيفية تنظيف وإخلاء سمك موسى يغسل السمك في ماء بارد وينظف, ثم توضع السمكة مسطحة بحيث يكون الوجه الأبيض لأعلى ويكون الذيل في أتجاهك. يقطع اللحم بسكين حادة من عند ألتقاء الزعانف مع جسم السمكة ويبدأ القطع من تحت الرأس مباشرة في أتجاه الذيل وبذلك يتحدد شكل اللحم الذي يتم سلخه. يبدأ بسلخ الجلد من منتصف السمكة من الداخل ومن الرأس إلى أتجاه الذيل مستخدما سكين حاد طويل ويلاحظ أن تكون السمكة مسطحة أثناء السلخ. تدار السمكة بحيث تكون الرأس في أتجاهك ويتم سلخ جلد الجزء الثاني من السمكة بنفس الطريقة. تقلب السمكة بحيث يكون الوجه الأسود لأعلى ثم يسلخ الجلد بنفس الطريقة. ينزع الجلد الأسود بشد نهاية الذيل من اللحم مع تسليك جسم السمكة بواسطة حد السكين مع دعك السمكة بالملح لتسهل عملية السلخ. تغسل السمكة جيدا بماء جارى بارد وتوضع على ورق يتشرب لتجفيفها. طريقة عمل سمك موسى بالدقيق واللبن المقادير: 5 سمكات موسى.

قليل من الدقيق واللبن.

ملح – فلفل.

زيت للتحمير.

قليل من الخرشوف المقطع.

طماطم مقطعة أربعات. الطريقة: يتبل السمك بالملح والفلفل ثم يغطى باللبن ثم بالدقيق, ثم يقلي في الزيت المقدوح. يرص السمك في سرفيس وبجواره الخرشوف والطماطم أو البطاطس المحمرة ويقدم في الحال وهو ساخن. طريقة عمل سمك موسي بالبيض والبقسماط المقادير: 6 سمكات موسي.

2 ملعقة زيت.

2 ملعقة زبد.

ملح – فلفل – مستردة.

بقسماط.

قليل من الدقيق. الطريقة: يتبل السمك في الدقيق. يرب البيض جيدا ويضاف إليه الملح والفلفل والمستردة, ثم يغطى السمك بالبيض ثم البقسماط. يقدح الزيت والزبدة في طاسة ثم يحمر فيها السمك على الوجهين. يوضع السمك بنظام في الطبق وتقدح قطعة من الزبد وترش على السمك وفت التقديم ويقدم ساخنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل سمك موسى بالدقيق واللبن بدون زفارة في البيت - ثقفني

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