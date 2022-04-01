نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدميس الفول لشهر رمضان بطريقة فول العربيات اللذيذ في المقال التالي
تدميس الفول لرمضان، يتم تقديم الفول بصورة أساسية يوميًا في السحور بشهر رمضان لذلك تبدأ معظم الأمهات وربات المنزل من الآن بتدميس الفول لشهر رمضان سعيًا إلى الوصول إلى نفس مذاق فول العربيات الذي لا يعلو عليه أي شيء، فمن قام بتجربته يرى أنه دائمًا يملك شيئًا مميزًا ولكن ليس بالشيء الصعب أن نقوم بتحضيره في المنزل ونعرفكم على أسرار تدميس الفول لشهر رمضان مثل فول العربيات.
اسرار تدميس الفول لرمضان
هناك بعض النقاط الهامة التي تؤثر في مذاق الفول النهائي وقوامه ولونه منها:
- نقع الفول لأكثر من 12 ساعة من أجل أن يصير جاهزًا فهي كالتسوية ولكن على الهادي.
- اختيار الفول البلدي للتدميس وتنقية الفول من حبات الفول المحتوية على أجسام غريبة كالسوس وكذلك اختيار الفول ذو القشرة الرفيعة وفي حالة استخدام فول ذو قشرة سميكة يضاف له ملعقة بيكنج بودر لتليينها وغسل الفول قبل الاستخدام.
- استخدام ماء مغلي في التدميس.
- إضافة إما العدس أو الفول المدشوش عند التدميس لمذاق أفضل.
- استخدام دماسة مناسبة للفول خاصةً ذات الفتحة العلوية الضيقة حتى تقلل من كمية الهواء الداخل للفول.
- يفضل أن تكون درجة الحرارة هادئة عند التدميس.
- من أجل الحصول على لون الفول الأحمر يضاف له أثناء التدميس حبة من الطماطم.
- بعد التدميس يتم نقل الفول في علب من البلاستيك للتخزين وتُخرج عند الحاجة.
كيفية تدميس الفول كفول العربيات
إليكم الطريقة بالتفصيل لتدميس الفول للحصول عليه كما يقدم في فول العربيات حيث نحتاج إلى:
- عدس أصفر: ثلاث ملاعق.
- فول بلدي رقيق القشرة: نصف كيلو جرام.
- طماطم: إما حبة واحدة أو ملعقة عصير.
- فول مدشوش: نصف كوب فقط.
طريقة التحضير
- توضع حبات الفول تحت الماء لغسلها جيدًا ومن ثم في وعاء مليء بالماء المغلي من أجل النقع طوال الليل.
- في اليوم التالي يتم وضع قدر عميق مليء بالماء على النار وبعد الغليان نضع به نصف الكمية الأولى من الفول ثم باقي المكونات وبعد ذلك توضع الكمية المتبقية من الفول.
- نقلل درجة حرارة النار قدر المستطاع وبعد حوالي أربع إلى خمس ساعات يمكننا استخراج حبة فول واحدة لمعرفة درجة النضج.
- وعند التسوية تضاف الطماطم أو الصلصة مع ربع كوب ماء والتقليل والتسوية لربع ساعة أخرى.
- ومن ثم تخزينه في العلب مع ليمون.
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