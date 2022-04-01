معجزة ربانيه لتبييض البشرة: لن تصدقي ما تقدمه هذه المعجزة من التبييض الرهيبة2022

نقدم لكم معجزة ربانيه لتبييض البشرة ، للحصول علي بشرة ناصعة البياض ومشدودة من اول استخدام فقط دون تكلفة ولا تعب، ومن مكونات طبيعية خرافية جدا، حيث يعد من افضل الكريمات التي تعمل علي حل مشاكل البشرة بصورة كامله دون اضرار جانبية حتي نحصل علي بشرة مثالية ومشدودة، وتعتبر البشرة لدي جميع الفتيات هي مصدر جمالهم ويلزم الاهتمام بها في كل المراحل العمرية، وسوف نقدم لكم الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة اعداد معجزة ربانيه لتبييض البشرة من اول استخدام فوري للمكون وتحدي لازم تجربي بنفسك2022.

مكونات عمل معجزة ربانيه لتبييض البشرة من اول استخدام فوري ونتائج مبهرة

سوف تتعرف الان علي بعض المكونات الطبيعية التي سوف نستخدمها بجانب هذا المكون الرهيب لتفتيح البشرة في اقل فترة زمانية وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من النشا.

ثلاث معالق من البقدونس.

معلقة من زيت اللوز.

معلقتين من زيت الزيتون.

نصف ليمونة.

معلقين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الخليط الرهيب علي البشرة خلال فترة بسيطة جدا بخطوات سهلة جدا في المنزل وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم ونضع بداخلة والبقدونس المفروم والنشا القليل من الماء ثم نقلبهم جيدا. ثم نضيف جميع انواع الزيوت مع التقليب الجيد للمكونات حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. نستمر في التقليب ثم نضيف عصير الليمون ونقلبهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا للاستخدام هذا الخليط الرهيب علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مشدودة في اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالغسول الخاص بكم حتي تصبح خالية من اي كريمات او غبار.

ثم نضع طبقة من الخليط عليها بتساوي حتي نغطي جميع اجزاء البشرة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة ثم نفرك الخليط حتي يعمل علي تقشيرها ايضا.

ثم نغسل البشرة جيدا ويفضل استخدام مرطب طبيعي بالبشرة حتي نحافظ علي ترطيب طول الوقت.

نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع حتي تحصل علي بشرة مشدودة وخالية من اي عيوب بفضل الله.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام معجزة ربانية لتبييض البشرة

سوف نتعرف الان علي بعض النصائح الخاصة معجزة ربانية لتبييض البشرة والحصول علي افضل نتائج في اقل وقت ممكن دون اي اضرار جانبية وهي كما يلي:-