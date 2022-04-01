نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضريها من النهاردة طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل في المقال التالي

تعد السمبوسة من المقبلات الشهيرة التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ ويفضلها الكبار والصغار لذلك تفضل ربات المنزل تحضيرها لأطفالها في البيت بدلا من شرائها من الخارج حتى تحافظ على صحتهم ويمكن تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية وخاصة في شهر رمضان وتعتبر مكونات عجينة السمبوسة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير ويبحث الكثير من الأمهات عن كثير من طرق تحضيرها المختلفة والأكثر سهولة ويمكن أن نحشيها بأكثر من حشو، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها عبر موقعنا. مكونات عمل عجينة السمبوسة في المنزل كوبان من الدقيق الأبيض

ملعقتان كبيرتان من النشا

ملعقة كبيرة من السكر

كوب من الماء الدافئ

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

رشة من الملح طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل أولا نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والنشا والسكر والزيت والملح ونقوم بخلطهم جيدا حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض.

ثم نثوم بإضافة كمية الماء تدريجيا مع الاستمرار في الخلط ثم نعجن الخليط باستخدام اليد جيدا حتى تتجانس المكونات لمدة خمس دقائق حتى تتكون لدينا عجينة غير متكتلة ناعمة وسهلة الفرد ومتماسكة جيدا.

بعد ذلك نترك العجينة حتى ترتاح لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

بعد أن ترتاح العجينة نفردها على سطح نظيف مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة حتى نحصل على سمك رقيق للعجينة.

نقوم بتقطيع العجينة بشكل طولي أو دائريا بالقطاعة حسب رغبتكم.

ثم نقوم بحشو حبات السمبوسة باستخدام الحشو الذي تم تحضيره ونغلقها جيدا بخليط الدقيق والماء.

بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها زيت غزير على نار متوسطة حتى يسخن ثم نضع به حبات السمبوسة مع تقليبهم حتى يصبح لونها ذهبي اللون.

نخرج حبات السمبوسة على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيوت الزائدة ثم نضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. سر نجاح عمل عجينة السمبوسة يجب أن ننخل الدقيق قبل استعماله حتى لا يسبب أي تكتلات في العجينة.

يفضل الالتزام بالمقادير المكتوبة حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

يجب أن لا نعجن لأطول فترة ممكنة حتى لا تفسد العجينة. عمر شويل - جدة حضريها من النهاردة طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل - ثقفني

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