نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتتبيلة المميزة طريقة عمل الفراخ المشوية للشيف يسري في المنزل في المقال التالي

تعد الفراخ المشوية من الوجبات الأساسية المشهورة والتي يفضلها كثير من الناس ومكوناتها بسيطة وسهلة وسريعة التحضير لذلك تقوم ربة المنزل بإعدادها لأفراد الأسرة بجانب سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء والعيش وتتميز بطعمها الرائع الذي يميزها عن غيرها من الأكلات وتحتوي الفراخ المشوية على مواد غذائية مفيدة للجسم ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق تحضيرها وتتبيلتها المختلفة، في هذا المقال سوف نقدم لكم سر عمل تتبيلة الفراخ المشوية اللذيذة. مكونات عمل الفراخ المشوية للشيف يسري فرخة متوسطة في الحجم مقطعة إلى ثمانية قطع

اثنين من قرون الفلفل الأخضر

خمسة فصوص من الثوم

حبة من البصل المفروم

حبة من الطماطم مفرومة

ملعقتان كبيرتان من الخل

ملعقة توابل صغيرة من الكمون المطحون

رشة من الفلفل الأسود

رشة من الملح حسب الحاجة

رشة من توابل المشويات طريقة تحضير الفراخ المشوية للشيف يسري أولا نحضر الكبة ونضع بها الفلفل الأخضر والبصل والطماطم بعد تقطيعهم ونقوم بفرمهم جيدا ثم نضيف إليه الملح والخل والفلفل الأسود والكمون وتوابل الفراخ والثوم مع تشغيل الكبة مرة أخرى حتى يتم خلط جميع المكونات جيدا.

بعد غسل الفراخ جيدا بالماء والليمون والخل نقوم بعمل فتحات بالطول بها ونضع بها التتبيلة حتى تتشربها الفراخ جيدا.

ثم نحضر إناء ونضع به الفراخ مع إضافة الخلطة التي تم تجهيزها من قبل مع تقليب الفراخ جيدا في التتبيلة ونتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن خمسة ساعات.

بعد ذلك نحضر شواية الفراخ ونضع بها الفحم مع التهوية له ونقوم برص الفراخ في شبكة الشوي المخصصة لها.

ثم نضع شبكة الفراخ على الشواية ونقلبها من وقت لآخر حتى تنضج الفراخ جيدا.

عندما نتأكد من نضج الفراخ نرفعها من على الشواية ونقوم بوضعها في أطباق التقديم ونقدمها وهي ساخنة مع سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء، وبالهنا والشفا. فوائد الفراخ المشوية تعمل الفراخ المشوية على تقوية العظام لأنها تحتوي على البروتين وفيتامين د.

تقلل الفراخ المشوية من الوزن الزائد لأنه لا يحتوي على نسبة عالية من الدهون. عمر شويل - جدة بالتتبيلة المميزة طريقة عمل الفراخ المشوية للشيف يسري في المنزل - ثقفني

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