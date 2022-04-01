طريقة عمل صلصة الطماطم وتخزينها مثل الجاهزة

طريقة عمل صلصة الطماطم لكى يتم تحضير صلصة طماطم في المنزل دون شرائها جاهزة يجب عليكى سيدتي أن تحضريها طرية لتصلح لعمل الصلصة ولا تكون جامدة كما تحضريها لعمل السلطة، حيث أنها من الخضروات المهمة التي توجد داخل كل بيت تقريبا، حيث لا غنى عن تواجد الطماطم في كل منزل، وذلك لأهميتها وفوائدها العديدة حيث تحتوى على الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة، حيث أن صلصة الطماطم مكون أساسي ورئيسي في الكثير من الوصفات والأطعمة المختلفة، حيث أن تحضير صلصة الطماطم يتم بطريقة سهلة ومكونات بسيطة حيث أنها لا تأخذ وقت ولا مجهود، وذلك يتم بتباع الخطوات لصنعها وتخزينها وسيتم توضيح ذلك من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل صلصة الطماطم وتخزينها.

طريقة عمل صلصة الطماطم وتخزينها

المكونات

4 كيلوا من حبات الطماطم .

1 ملعقة كبـيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الملـح.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة عمل صلصة الطماطم

القيام بغسل حبات الطماطم بشكل جيد حتى تكون نظيف من أي طين عالق أو أتربة. ثم تقطع حبات الطماطم إلى اربع قطع وتوضع في حلة على النار. يتم إضافة الماء والملح ونقلبهم على نار عالية حتي تمام الغليـان. القيام بخفض درجة حرارة النـار إلى هادئة بعد الغليـان ونتركها لمـدة نصف ساعة لكي تتسبك. يتم رفع صلصة الطماطم من على النـار ونتركها لكي ترتاح ثم نضعها في الخـلاط وتضرب لكي يصبـح خليـط صلصة الطماطم ناعما. القيام بوضع صلصة الطماطم مرة اخري على النـار ويضاف إليها كل من الفلفل الأسود والسكر لكي تغلي مرة أخري. ثم بعد غليان الصلصة يتم خفض درجة الحرارة ونتركها لكي تجف المـاء منها مع مراعات أن يتبقى مقدار بسيط من المـاء فيها لكي لا تلتصق الصلصة بالحلة.

كيفية تخزين الصلصة