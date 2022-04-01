نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وألذ طريقة لعمل الرقاق باللحمة المفرومة خطوة بخطوة وطعم خرافي في المقال التالي
الرقاق باللحمة المفرومة هي إحدى الأكلات المميزة التي يتم تقديمها في العزائم المختلفة، وبالطبع في شهر رمضان فهو من أهم الأكلات التي يهتم الكثير من ربات البيوت بتقديمها خلال هذا الشهر، فهي أكلة لذيذة، ومغذية، ويحبها الكثير، والان لكل من يهمه معرفة طريقة تحضير الرقاق باللحمة، يمكنكم متابعتنا الآن لمعرفة الخطوات بكل سهولة.
يعتبر الرقاق من اشهى واجمل الاكلات التى تقدم في الاعياد والمناسبات ويقدم ايضا فى العزومات العائلية بجانب البط او الدجاج المشوى، يمكن تقديم الرقاق باللحمه المفرومه ويمكن ايضا تقديمة بالحليب والسكر كنوع من أنواع الحلوى، ويتميز الرقاق بمذاقه الرائع الذي يجذب إليه الجميع لذلك اليوم نقدم لكم طريقة عمل الرقاق باسهل الطرق واقل التكاليف.
يعد الرقاق من الاكلات الدسمة المحبوبة لدى الكبار والصغار وهو دائما يقدم فى العزومات العائلية والأعياد، وهو يمكن تحضيرة باللحمه المفرومه ويمكن أيضا تقديمه بالسكر والحليب كنوع من أنواع الحلوى، وكثير من ربات البيوت نقوم بإعداد عجينة الرقاق في المنزل، وتبحث دائما الأمهات عن طرق جديدة لتحضير الرقاق حتى تجذب اليه الأولاد، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الرقاق.
مكونات عمل الرقاق
- ١٠ قطع من رقائق الرقاق.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة.
- معلقة صغيرة من الملح.
- نصف معلقة من الفلفل الأسود.
- نصف معلقة من بهارات اللحمه.
- ٢كوب من الشوربة الساخنة.
- نصف كوب من الزبدة السائلة.
طريقة التحضير
- نقوم أولا بتحضير عصاج اللحم المفروم للحشو.
- فى قدرا على نار متوسطة نضع معلقة من الزبدة من البصل المفروم ونقوم بتشويح بشكل جيد.
- نضع معهم اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الاسود والبهارات ونقلبهم جيدا.
- نترك المكونات على نار هادئه مع التقليب حتى يتم تسويتها.
- عند تسوية اللحمة المفرومة نرفعها من على النار ونتركها جانبا ونقوم بتحضير الرقاق.
- نحضر صينية مقاس الرقاق وندهنها بقليل من الزبدة.
- نقوم بوضع قطعة من الرقاق في الشوربة ثم نأخذها إلى الصينية ثم نضع القليل من الزبدة بين الطبقات.
- نكرر العملية حتى نأخذ نصف كمية الرقاق.
- نضع اللحمه المفرومه المعصجه على الرقاق ثم نقوم.
- ثم نقوم باضافة باقى كمية الرقاق حتى ننتهى من الكميه الموجوده.
- نضع الرقاق في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يحمر من الوجه الداخلى.
- نحضر صينية اخرى بنفس المقاس وندهنها بقليل من الزبدة.
- نخرج الرقاق من الفرن ونقوم بقلبه على الوجه الآخر بواسطة الصينية التى تم تحضيرها المدهونة بالزبدة.
- ندخل الرقاق مرة اخرى الى الفرن ونتركه حتى نتأكد من تسويته جدا.
- نخرج صينية الرقاق من الفرن ونقوم بتقطيعه حسب الشكل المرغوب مثلثات او مربعات.
- يرص الرقاق فى سرفيس التقديم ويزين بقليل من البقدونس.
- يقدم الرقاق مع البط او محشى ورق العنب.
- ويمكن أيضا تقديمه مع المكرونة بالبشاميل والدجاج المشوى.
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