أسهل وألذ طريقة لعمل الرقاق باللحمة المفرومة خطوة بخطوة وطعم خرافي

الرقاق باللحمة المفرومة هي إحدى الأكلات المميزة التي يتم تقديمها في العزائم المختلفة، وبالطبع في شهر رمضان فهو من أهم الأكلات التي يهتم الكثير من ربات البيوت بتقديمها خلال هذا الشهر، فهي أكلة لذيذة، ومغذية، ويحبها الكثير، والان لكل من يهمه معرفة طريقة تحضير الرقاق باللحمة، يمكنكم متابعتنا الآن لمعرفة الخطوات بكل سهولة.

يعتبر الرقاق من اشهى واجمل الاكلات التى تقدم في الاعياد والمناسبات ويقدم ايضا فى العزومات العائلية بجانب البط او الدجاج المشوى، يمكن تقديم الرقاق باللحمه المفرومه ويمكن ايضا تقديمة بالحليب والسكر كنوع من أنواع الحلوى، ويتميز الرقاق بمذاقه الرائع الذي يجذب إليه الجميع لذلك اليوم نقدم لكم طريقة عمل الرقاق باسهل الطرق واقل التكاليف.

يعد الرقاق من الاكلات الدسمة المحبوبة لدى الكبار والصغار وهو دائما يقدم فى العزومات العائلية والأعياد، وهو يمكن تحضيرة باللحمه المفرومه ويمكن أيضا تقديمه بالسكر والحليب كنوع من أنواع الحلوى، وكثير من ربات البيوت نقوم بإعداد عجينة الرقاق في المنزل، وتبحث دائما الأمهات عن طرق جديدة لتحضير الرقاق حتى تجذب اليه الأولاد، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الرقاق.

مكونات عمل الرقاق

١٠ قطع من رقائق الرقاق.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من بهارات اللحمه.

٢كوب من الشوربة الساخنة.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

طريقة التحضير