نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وجبات الفطور والسحور في رمضان صحي ومفيد لا عطش ولا جوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل وجبات الفطور والسحور في رمضان الذي تحل علينا أيامه الجميلة، ويبحث الكثير منا عن أفضل الأكلات التي نقدمها فيه، ودائما ست البيت تقع في كثير والحيرة والتفكير في إعداد مائدة أو سفرة رمضان لأسرة وأيضا الضيوف أو الاصدقاء في استدعائهم للعزائم، ومن هذا المقال نتناول كل مايخص وجبات أو أكلات الإفطار فى شهر رمضان شهر الرحمة والغفران.

وجبات الافطار والسحور في شهر رمضان

يتم اعداد كل يوم وجبة افطار مختلفة خلال شهر رمضان المبارك للاستمتاع بالمذاق والطعم الرائع ليكون علي النحو التالي:



فطار وسحور يوم ١ رمضان

فطار: بط، لسان عصفور، الحلو قطايف.

السحور: يحتوي علي فول مدمس، خيار، عيش، زبادي.

فطار وسحور يوم ٢ رمضان

فطار: صينية جلاش باللحمة المفرومة، كفتة مشوية في الفرن أو الشوية، شيبسي، سلطة وطحينة.

السحور: فلافل، فول، عيش، بطاطس، لبن، الحلو كنافة بالموز والشوكولاتة.

فطار وسحور يوم ٣ رمضان

الفطار: صينية جلاش بالجبنة الرومي، سمبوسة بالجبنة، بطاطس شرائح شيبسي.

الحلو: بلح الشام

السحور: بطاطس بالبيض، جبنة قريش، خبز، زبادي.

فطار وسحور يوم ٤ رمضان

فطار: حمام محشي، شوربة لسان عصفور، وسلطة خضروات.

الحلو: جلاش ملفوف اصابع

السحور: قرص بطاطس بالبيض، سلطة، زبادي، خبز.

فطار وسحور يوم ٥ رمضان

الفطار: دجاج بانية، مكرونة بالبشاميل واللحمة المفرومة، سلطة خضروات.

الحلو: بسبوسة.

السحور: فول بزيت الزيتون، عيش، جبنة قريش، عصير برتقال.

فطار وسحور يوم ٦ رمضان

فطار: فاصوليا بيضاء، لحمة جزاري، أرز بشعرية، سلطة خضراء الحلو جيلي بالفراولة والموز.

السحور: فول بطماطم، زبادي، خبز، بيض مصلوق.

فطار وسحور يوم ٧ رمضان

الفطار: مكرونة بطماطم، كبدة، سلطة خضروات.

الحلو: قطايف بالتمر.

السحور: زبادي بالخيار، فول بالطحينة، خبز، عصير رومان.

فطار وسحور يوم ٨ رمضان

فطار: بانية مشوي، مكرونة، سلطة خضراء

الحلو: كنافة بالقشطة.

السحور: خبز، فول بالبيض، جبنة، خيار.

فطار وسحور يوم ٩ رمضان

الفطار: بفتيك، كوسه بالبشاميل، سلطة خضروات.

الحلو: هريسة بالمكسرات.

السحور: خبز، فول مدمس، جبنة بالطماطم، وإليكم منيو وجبات رمضان الجديد.

أفكار فطار وسحور رمضان

فطار: بطاطس محشية لحمة مفرومة، ارز بشعرية، سلطة خضروات.

الحلو: كنافة وجلاش.

السحور: بطاطس محمرة، سلطة خضراء، جبنة، عيش.

فطار وسحور يوم ١١ رمضان

الإفطار: أرز صيادية، سمك مقلي، طحينة، سلطة خضروات.

الحلو: طبق حلويات مشكل مع عصير فراولة.

السحور: علبة جبنة ثلاجة، زبادي، خيار، خبز، بيض.

فطار وسحور يوم ١٢ رمضان

صينية تورلي بالدجاج، باذنجان مخلل، أرز ابيض

الحلو كوكتيل فاكهة

السحور جبنة اسطنبولي براميل بالفلفل، خبز، زبادي، خيار.

فطار وسحور يوم ١٣ رمضان

دجاج محمر، محشي باذنجان وفلفل، ملوخية خضراء الحلو قطايف بالقشدة

السحور فول بالبيض والطماطم، زبادي، خيار.

فطار وسحور يوم ١٤ رمضان

سمك بلطي مقلي، طبق ارز بالجمبري ، سلطة خضروات، طحينة بيضاء الحلو كنافة بالموز والمانجو

السحور جبنة قريش بطماطم وطحينة، بيض مقلي بالعجوة، زبادي.

أفضل الأطعمة في رمضان

فطار وسحور يوم ١٥ رمضان



فطار: صينية بطاطس بالفرن، أرز معمر، لسان عصفور، سلطة خضراء، دجاج مشوي بالفرن.

الحلو: عصير موز باللبن، بسبوسة بالقشدة

السحور: بطاطس بانية، زبادي، خبز، بيض، خيار.

فطار وسحور يوم ١٦ رمضان

الفطار: عيش سوري محمر، بانية مشوي، مكرونة بيضاء بالصلصة.

الحلو: ايس كريم وعصير فراولة.

السحور: فول بالزيت والطحينة والليمون، طبق سلطة خضراء، زبادي، خيار، عيش.

اكلات رمضان فطار وسحور

فطار وسحور يوم ١٧ رمضان



الفطور: بطاطس مقلية، مكرونة بولونيز، سلطة خضار، بيض مصلوق ومحمر بالزيت

الحلو: قرع عسل وزلابية.

السحور: زبادي، جبنة بالخضروات، عيش، عصير اناناس.

فطار وسحور يوم ١٨ رمضان

فطور: بامية باللحمة الضأن، سلطة خضراء، أرز بالشعرية.

الحلو: جلي بالفواكه، كنافة

السحور: فول، بيض، زبادي، جبنة رومي، خبز.

فطار وسحور يوم ١٩ رمضان

الفطار: دجاج، رقاق باللحمة المفرومة، شوربة لسان عصفور الحلو طبق فواكه مشكل.

السحور: زبادي، خيار، عيش، جينة بطماطم.

وصفات ‘فطور صحي في رمضان

فطار وسحور يوم ٢٠ رمضان



الأفطار: كباب حلة، شوربة خضار، ارز ابيض، خبز، طحينة.

الحلو: أرز باللبن، مهلبية.

السحور: بيض بالبسطرمة، جبنة رومي، خيار، زبادي.

فطار وسحور يوم ٢١ رمضان

الفطار: ملوخية بالأرانب، أرانب، أرز مختوم، شوربة لسان عصفور.

الحلو: سلطة كوكتيل فواكه عصير اناناس.

السحور: فول بالطحينة والبيض والسلطة، خبز، خيار.

فطار وسحور يوم ٢٢ رمضان

فطار: سمان مشوي، بطاطس مقلية، مكرونة، سلطة خضروات.

الحلو: كاستر ومهلبية.

السحور: بطاطس مقلية بانية، جبنة ، خيار، لبن.

فطار وسحور يوم ٢٣ رمضان

الفطار: فطائر البيتزا المشكلة لحوم وجبن، شيبسي، كفتة، خبز.

الحلو: عصير مانجو، قطايف.

السحور: بيض، زبادي، خبز، جبنة، وإليك نصائح تجنبك العطش والجوع.

فطار وسحور يوم ٢٤ رمضان

فطار: صينية سمك او سردين صغير بالطماطم والليمون في الفرن، سلطة طحينة، أرز بالبصل.

الحلو بسبوسة.

السحور: فول، زبادي، خيار، وإليك أطعمة تمنع الجوع والعطش.

فطور رمضان صحي وخفيف

فطار وسحور يوم ٢٥ رمضان

الفطار: فراخ، أرز بالخلطة ملوخية.

الحلو: قطايف عصافيري.

السحور: شكشوكة، زبادي بالخيار، عصير برتقال.

فطار وسحور يوم ٢٦ رمضان

الفطار: دجاج محمر، كشك، شوربة لسان عصفور.

الحلو: جاتوة، جاتوة، تورتة.

السحور: سلطة خضروات، فول بالزيتون والطحينة، خبز، وإليك طريقة الفطار الصحية.

فطار وسحور يوم ٢٧ رمضان

فطار: حواوشي، بطاطس، مخلل.

الحلو: قمر الدين، موز بالحليب.

السحور: جبنة مثلثات، زبادي، خيار، عيش.

فطار وسحور يوم ٢٨ رمضان

فطار: مسقعه باذنجان وفلفل حلة، خبز، بيض مصلوق، طعمية ساخنة، سلطة خضراء.

الحلو ام علي.

السحور: فول بالسجق، جبنة بالطماطم، لبن حليب، خيار.

فطار وسحور يوم ٢٩ رمضان

فطار: كفتة بالطماطم، ارز بشعرية، سلطة خضراء.

الحلو: كنافة بالمانجو.

السحور: فول بالسلطة والبيض، عيش، جبنة ثلاجة.

فطار اليوم الأخير في رمضان

الفطار: سمك بوري، بابا غنوج، سلطة طحينة بيضاء، جمبري، عيش، سلطة خضروات.

الحلو: عصير برتقال مع كنافة وجلاش، وإليك أفضل وجبات رمضان.

وصلنا لختام شرح أفضل وجبات الفطور والسحور في رمضان صحي ومفيد لا عطش ولا جوع.