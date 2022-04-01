طريقة سهلة وسريعة لتحضير شرائح الديك الرومي في المنزل وبخطوات ناجحة ومضبوطة

شرائح الديك الرومي لها العديد من الطرق المختلفة التي يمكن تقديمها بها، فهي من اجمل الاكلات التي تقدم في العزائم والمناسبات، وخاصتًا في ولائم شهر رمضان الكريم، وعادتًا ما يتم تقديمها بجانب العديد من الأطباق المختلفة، والان لكل من يريد التعرف على أفضل طريقة لعمل شرائح الديك الرومي فسوف نتعرف عليها الآن من خلال متابعة السطور التالية.

طريقة عمل شرائح الديك الرومي في الفرن

هذه الطريقة من اشهى الطرق التي يحبها الكثير من الناس، والتي لها طعم وشكل مميز لذلك تعتبر من أجمل الأطباق التي يمكن تقديمها على المائدة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

١ كيلو من شرائح الديك الرومي.

٢ كوب من الجبن الموتزاريلا.

اربع حبات من الجزر ويتم بشرهم جيدًا.

2 بصلة متوسطة الحجم.

2 حبة من الطماطم.

2 كوب صغيرة من زيت الزيتون.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

بيضتين.

رشة فلفل اسود.

رشة ملح.

ثمرة واحدة من فرع العسل صغيرة الحجم.

1 كوب من البقسماط المطحون.

طريقة التحضير