طريقة سهلة وسريعة لتحضير شرائح الديك الرومي في المنزل وبخطوات ناجحة ومضبوطة

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شرائح الديك الرومي لها العديد من الطرق المختلفة التي يمكن تقديمها بها، فهي من اجمل الاكلات التي تقدم في العزائم والمناسبات، وخاصتًا في ولائم شهر رمضان الكريم، وعادتًا ما يتم تقديمها بجانب العديد من الأطباق المختلفة، والان لكل من يريد التعرف على أفضل طريقة لعمل شرائح الديك الرومي فسوف نتعرف عليها الآن من خلال متابعة السطور التالية.
طريقة عمل شرائح الديك الرومي في الفرن
هذه الطريقة من اشهى الطرق التي يحبها الكثير من الناس، والتي لها طعم وشكل مميز لذلك تعتبر من أجمل الأطباق التي يمكن تقديمها على المائدة، وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- ١ كيلو من شرائح الديك الرومي.
- ٢ كوب من الجبن الموتزاريلا.
- اربع حبات من الجزر ويتم بشرهم جيدًا.
- 2 بصلة متوسطة الحجم.
- 2 حبة من الطماطم.
- 2 كوب صغيرة من زيت الزيتون.
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- بيضتين.
- رشة فلفل اسود.
- رشة ملح.
- ثمرة واحدة من فرع العسل صغيرة الحجم.
- 1 كوب من البقسماط المطحون.
طريقة التحضير
- أحضري شرائح الديك الرومي.
- قومي بغسلها وتنظيفها جيدًا.
- بعد ذلك قومي بتتبيله الشرائح، ببعض التوابل المختلفة حسب الرغبة مثل الملح، والفلفل وبهارات الديك الرومي، واخلطيها بالتوابل جيدًا.
- احضري طبق، وقومي بخفق البيض بداخله.
- وطبقين آخرين واحد يضاف بداخله الدقيق، والآخر البقسماط المطحون.
- اغمسي كل شريحة من شرائح الديك الرومي في الدقيق ثم البيض، ثم قومي بتحمير الشرائح في زيت غزير نباتي على نار هادئة حتى تنضج الشرائح من الداخل، وتصبح مقرمشة من الخارج.
- احضري وعاء آخر على النار.
- أضيفي به كمية من زيت الزيتون.
- اتركي الزيت حتى يسخن.
- يتم اضافة إليه البصل بعد تقطيعه شرائح.
- ثم أضيفي الجزر بعد بشره.
- وبعد ذلك الطماطم التي تم تقطيعها أيضًا.
- وباقي المكونات بالكامل مثل القرع العسل، والملح، والفلفل الأسود.
- قلبي كل المكونات مع بعضها البعض حتى تذبل تمامًا ويصبح لها شكل مميز.
- ارفعي الوعاء من النار.
- احضري صينية مناسبة.
- أضيفي بها باقي زيت الزيتون.
- ثم أضيفي بداخلها شرائح الديك الرومي بعد قليها.
- وعلى الوجه أضيفي الخلطة التي تم تجهيزها، ثم قومي برص الجبن الموتزاريلا على الوجه في النهاية.
- ادخلي الصينية في الفرن، واتركيها حتى يتغير لون الوجه إلى اللون الذهبي، ثم يتم إخراجها من الفرن بعد التأكد من أمام النضج، ثم تقديمها بألف هنا.
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