طريقة رائعة ومتميزة لعمل فطائر الدجاج والجبن بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

فطائر الدجاج بالجبن من الاكلات الخفيفة تركية الأصل، والتي يتم تناولها في وجبة الإفطار، أو كطبق إضافي من المقبلات بجانب الاكلات المختلفة، كما أنها تتمتع بقيمة غذائية عاليه جدًا للجسم فهي تتكون من عدة مكونات مليئة بالفوائد، ولذلك سوف نتعرف على طريقة عمل اشهى الفطائر، في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة.

طريقة عمل فطائر بالدجاج والجبن

اصنعي لأسرتك افضل الفطائر البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل، ويتم تناوله كوجبة خفيفة تقدم للافطار وسوف تنال اعجاب الجميع وخطوات تحضيرها كالآتي:

مكونات عمل فطائر الدجاج والجبن

مكونات العجين

كوبين من اللبن الحليب.

كيلو من الدقيق الأبيض.

اربع ملاعق كبار من زيت نباتي.

ربع كوب من السكر.

كيس خميرة فورية.

رشة ملح.

مكونات الحشو

كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح رفيعة وصغيرة.

بصلة واحدة مفرومة.

ملعقتين من الزيت.

فصين من الثوم المفروم ناعم.

ثلاث حبات من الفلفل الملون.

قرن واحد من الفلفل الحار.

كوب من الجبن المشكل موتزاريلا، و رومي، وشيدر.

رشة فلفل اسود.

بيضة واحدة محفوفة لتزين الوجه.

طريقة التحضير