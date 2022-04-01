طريقة رائعة ومتميزة لعمل فطائر الدجاج والجبن بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

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فطائر الدجاج بالجبن من الاكلات الخفيفة تركية الأصل، والتي يتم تناولها في وجبة الإفطار، أو كطبق إضافي من المقبلات بجانب الاكلات المختلفة، كما أنها تتمتع بقيمة غذائية عاليه جدًا للجسم فهي تتكون من عدة مكونات مليئة بالفوائد، ولذلك سوف نتعرف على طريقة عمل اشهى الفطائر، في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة.
طريقة عمل فطائر بالدجاج والجبن
اصنعي لأسرتك افضل الفطائر البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل، ويتم تناوله كوجبة خفيفة تقدم للافطار وسوف تنال اعجاب الجميع وخطوات تحضيرها كالآتي:
مكونات عمل فطائر الدجاج والجبن
مكونات العجين
- كوبين من اللبن الحليب.
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- اربع ملاعق كبار من زيت نباتي.
- ربع كوب من السكر.
- كيس خميرة فورية.
- رشة ملح.
مكونات الحشو
- كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح رفيعة وصغيرة.
- بصلة واحدة مفرومة.
- ملعقتين من الزيت.
- فصين من الثوم المفروم ناعم.
- ثلاث حبات من الفلفل الملون.
- قرن واحد من الفلفل الحار.
- كوب من الجبن المشكل موتزاريلا، و رومي، وشيدر.
- رشة فلفل اسود.
- بيضة واحدة محفوفة لتزين الوجه.
طريقة التحضير
- احضري مقلاة مناسبة لكمية الدجاج التي تم تقطيعها.
- أضيف في المقلاة القليل من الزيت النباتي.
- اتركي الزيت حتى يسخن، ثم أضيفي البصل المفروم ثم الثوم.
- قلبي المكونات حتى يذبل البصل والثوم ويصبح ذات لون ذهبي.
- أضيفي شرائح الفلفل الملون، وقومي بالتقليب مرة أخرى.
- يتم إضافة الفلفل الحار ايضًا، ثم إضافة الملح، والفلفل الاسود، وباقي التوابل التي تم تحضيرها.
- قلبي المكونات مع بعض جيدًا.
- اضيفي شرائح الدجاج مع بعض.
- اتركيها حتى تنضج مع كل الخليط.
- ثم اضيفي اليها الجبن أيضًا.
- اتركي المقلاة جانبًا بعد تحضير الحشو.
- قومي بتدفئة اللبن الحليب.
- أضيفي إليه السكر والخميرة.
- قلبي جيدًا ثم غطي الكوب حتى يختمر الخميرة، وترتفع.
- احضري وعاء واضيفي بداخله الدقيق، واضيفي إليه رشة الملح والزيت، قلبي المكونات مع بعض ثم أضيفي اللبن بالخميرة.
- اعجني المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة طرية.
- اتركيها تخمر لمدة ساعة.
- قطعي العجينة بعد المدة إلى كرات صغيرة الحجم.
- افردي كل واحدة على سطح صلب.
- ضعي جزء من الحشو بداخله، ثم اغلقي قطعة العجين على الحشو بالشكل المطلوب.
- استمري بفعل الخطوات حتى تنتهي كل الكمية.
- رصي الفطائر في صينية مناسبة ثم تدهن بالبيض المخفوق من الوجه، وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- تترك الفطائر حتى تنضج ويتغير لونها إلى اللون الذهبي.
- أخرجي الفطائر من الفرن الان.
- ويتم تقديمها و تناولها بألف هنا وشفا.
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