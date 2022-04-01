طريقة عمل خبز السمسم البيتي.. من أطعم المخبوزات التي نعشقها بدءا من الرائحة

طريقة عمل خبز السمسم البيتي، خبز السمسم من المخبوزات الذي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعندما يسمعون عن خبز السمسم يبحثون سريعا عن معرفة طريقة عمل خبز السمسم وايه هو خبز السمسم، معنا سنقدم لكم أفضل طريقة لعمل خبز السمسم في المنزل بدون تعب.

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طريقة عمل خبز السمسم

يوجد العديد من طرق عمل خبز السمسم في المنزل ومنها ما يلي

المكونات المطلوبة لعمل خبز السمسم

كوب دقيق السمسم.

٣ بيضات.

ذرة ملح.

ربع كوب زبدة خالية من الملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة تحضير خبز السمسم

نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار ثم يضرب بياض البيض بالمضرب الكهربائي أو الخلاط حتي يصبح قوامه هش، ثم نضع الزبدة في وعاء مع صفار البيض ويضرب جيدًا. ثم نقوم بوضع الدقيق المنخول والبيكنج بودر ويقلب مرة أخرى ثم بعد ذلك نضع بياض البيض المضروب ويقلب حتي حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها. وبعد ذلك نضع خليط خبز السمسم في قارب التوست ثم نقوم بوضعه في الفرن تكون درجة حرارته متوسطة ويترك حتى النضج، لمعرفه أن الخبز استوى بنجاح يجب وضع شوكه داخل الخبز وإذا خرجت فارغة يكون الخبز استوى تماما، وبعد ذلك يترك ليبرد ثم يقطع ويقدم.

طريقة أخرى لعمل خبز السمسم

المكونات المطلوبة

٢ كوب دقيق.

٢ كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

كوب ماء للعجن.

بيضتان.

ملعقة ملح.

نصف كوب سمسم.

طريقة التحضير