ضعيها خمس دقائق فقط ولن تحتاجي لمكياج بأقوى طريقة لتوريد الخدود والشفايف ونتيجة فورية

طريقة لتوريد الخدود والشفايف، حيث يشغل بال العديد من الفتيات الحث عن الوصفات السهلة والبسيطة والسريعة وتكون بنفس نتيجة كريمات التجميل حتى تستطيع توريد الخدود والشفايف، حيث أن هذه المكونات لا تكون مكلفة للغاية وتكون معظم مكوناتها بالمنزل، وتكون مكوناتها ليست ضارة بالبشرة والشفايف، سنتحدث في مقالنا عن أسهل وأسرع الطرق، التي يجب أن تقوم جميع النساء بعملها.

طريقة لتوريد الخدود والشفايف

تبحث الفتيات حول طريقة فعالة للخدود وللشفايف، وتكون بديل للمكياج وتعطى نتيجة سريعة وفورية، نقدم لكم وصفتين طبيعتين توفر لكي توديد الخدود والشفايف كالاتي:

أسهل طريقة لتوريد الخدود.

المكونات:

أربعة معالق من العسل الأبيض.

وأربعة معالق من ماء الورد.

أربعة معالق من الخميرة الفورية.

التحضير:

نقوم بتحضير إناء صغير يتم مزج مكونات الخليط به.

بعد ذلك نضيف أربعة معالق من العسل الأبيض.

ثم يتم إضافة أربعة معالق من ماء الورد.

بعد ذلك نضيف أربعة معالق من الخميرة الفورية.

ثم نقوم بتقليب المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس ويصبح خليط شبه سائلاً.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

وهنا سنحصل على خدود وردية وناعمة.

بعد ذلك نكرر هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوع.

أسهل طريقة لتوريد الشفايف.

المكونات:

ثمرة من البنجر الأحمر.

معلقتين من العسل الأبيض.

واحدة من هراسة البنجر.

إناء فارغ لخلط المكونات.

التحضير:

أولا نحضر وعاء فارغ ومعقم.

بعد ذلك نقوم بإضافة تمرة من البنجر الأحمر.

ثم نقوم بهرس ثمرة البنجر جيداً باستخدام هراسة الطعام.

بعد ذلك نقوم بإضافة معلقتين من العسل الأبيض.

ثم نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيداً حتى تصبح متجانسة.

بعد ذلك نقوم بتحضير علبة صغيرة حافظة لخليط البنجر.

ثم نقوم بوضع الخليط في العلبة حتى تحفظ الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشفايف.

ثم نترك الخليط لمدة.

بعد ذلك نستخدم هذا الخليط يومياً حتى نحصل على شفايف وردية وبدون قشرة.

في الختام فقد تطرقنا في مقالنا حول طريقة لتوريد الخدود والشفايف، وتحدثنا في هذه المقالة عن وصفتين للخدود والشفايف بالمكونات وطريقة التحضير، بسهولة وبذلك تستعى الحصول على خدود وشفايف بمواد طبيعية وبدون استخدام مكياج.