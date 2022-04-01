كيكة الشوكولاتة للشيف حسن بطريقة سهلة وطعم لا يقاوم

الشوكولاتة هي سحر بمعنى الكلمة فهناك الكثير ممن يتذوقها ويشعر أنه أصبح في عالم آخر، تغيب عقول كل من يتناولها بكل أنواعها سادة أو محشوة، فهي لذيذة شهية ووصفتنا اليوم ليست طريقة عمل الشوكولاتة بل هي الدمج بين نوعين من الحلويات الكيكة بالشيكولاتة التي يعشقها الصغار والكبار والشوكولاتة التي يذوب في طعمها عاشقيها الصغار والكبار.

المكونات

لعمل ألذ وأشهى كيكة الشوكولاتة يجب إحضار تلك المكونات:

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الأغراض.

كوبان من السكر الأبيض.

خمس بيضات.

كوب ماء.

كوب زيت.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب كبير صوص الشيكولاتة الداكن.

كوب كبير صوص الشيكولاتة البيضاء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

للحصول على كيكة الشيكولاتة اللذيذة يمكنك فقط اتباع الخطوات التالية؛ حيث الوصفة البسيطة والمكونات المتوفرة في كل منزل وطريقة عملها ليست مكلفة ولا تهلك كثير من الوقت، وإليكم الآن الخطوات هي كالتالي: