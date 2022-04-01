نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الشوكولاتة للشيف حسن بطريقة سهلة وطعم لا يقاوم في المقال التالي
الشوكولاتة هي سحر بمعنى الكلمة فهناك الكثير ممن يتذوقها ويشعر أنه أصبح في عالم آخر، تغيب عقول كل من يتناولها بكل أنواعها سادة أو محشوة، فهي لذيذة شهية ووصفتنا اليوم ليست طريقة عمل الشوكولاتة بل هي الدمج بين نوعين من الحلويات الكيكة بالشيكولاتة التي يعشقها الصغار والكبار والشوكولاتة التي يذوب في طعمها عاشقيها الصغار والكبار.
المكونات
لعمل ألذ وأشهى كيكة الشوكولاتة يجب إحضار تلك المكونات:
- كوبان من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الأغراض.
- كوبان من السكر الأبيض.
- خمس بيضات.
- كوب ماء.
- كوب زيت.
- ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.
- نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- كوب كبير صوص الشيكولاتة الداكن.
- كوب كبير صوص الشيكولاتة البيضاء.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة التحضير
للحصول على كيكة الشيكولاتة اللذيذة يمكنك فقط اتباع الخطوات التالية؛ حيث الوصفة البسيطة والمكونات المتوفرة في كل منزل وطريقة عملها ليست مكلفة ولا تهلك كثير من الوقت، وإليكم الآن الخطوات هي كالتالي:
- نقوم بإحضار صينية وندهنها بالزيت ونقوم برش كمية قليلة من الدقيق.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180°.
- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ومن ثم نضع به البيض ونخفقه بشكل جيد، ثم نضيف السكر والاستمرار في عملية الخفق حتى يذوب السكر تماما، ثم نضيف الفانيليا والملح.
- ثم نقوم بإضافة الماء والزيت، والاستمرار في عملية الخلط حتى تصير المكونات متجانسة بشكل جيد.
- نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر بعد نخلهم جيدا ثم نقوم بإضافة الخليط السائل على الخليط الجاف وهو الدقيق والبيكنج بودر، ونستمر في عملية الخلط حتى يختفي الدقيق بشكل ملحوظ ويفضل استخدام مضرب البيض اليدوي ويتكون معنا خليط متماسك بعض الشيء.
- ثم بعد ذلك نضع الخليط في الصينية المدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180°.
- بعد انتهاء بعض الوقت ويمكننا إخراج الصينية من الفرن بعد أن تستوي وتحصل على اللون الذهبي.
- بعد ترك الكيكة لتبرد، نقوم بقلبها وإضافة صوص الشوكولاتة ونسكب عليها الصوص الغامق والفاتح.
- بعد ذلك يمكن تقطيعها إلى قطع حسب الرغبة وتقديمها في أطباق التقديم.
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