نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر سحري طبيعي لتبييض الابط والمناطق الداكنة في اسبوع واحد فقط ستذهلين من النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المناطق الداكنة من أكثر المناطق التي تضايق الفتيات وخاصة منطقة الإبط التي تكون معرضة للاسمرار دائما، لذلك تسعى النساء إلى إيجاد طرق لتفتيح هذه المناطق لكي تبدو بشكل أفضل وهناك طرق كثيرة يمكن استخدامها للتفتيح منها طريقة تبييض الإبط والمناطق الداكنة بالقهوة والتي سيتم عرضها في الموضوع التالي.

سكراب القهوة لتبييض الإبط والمناطق الداكنة

القهوة معروفة بأنها منتج له نتائج رائعة في التفتيح؛ فهي مادة طبيعية ولا تحتوي على أي مكونات ضارة لذلك يمكن استخدامها على كافة المناطق الداكنة في البشرة سواء في الإبط أو على منطقة الفخذين أو في أي مكان آخر، كما أنها تكون ذات تأثير مضاعف إذا ما تم خلطها ببعض المكونات مثل قشر البرتقال وجوز الهند وغيرهم.

سكراب القهوة وجوز الهند

يستخدم سكراب القهوة في تبييض الإبط والمناطق الغامقة فهو يعمل كمقشر للاسمرار ويزيل الطبقة الداكنة ، ومن وصفاته وصفة سكراب القهوة وجوز الهند والذي سنعرض طريقة عمله الآن ومكوناته وكيفية استخدامه.

مكونات سكراب القهوة :

ملعقة واحدة من القهوة المطحونة (بن ناعم)

ملعقة جوز هند خام.

ملح طعام

طريقة التحضير

نحضر المكونات السابقة والتي تكون بكميات متساوية ثم نخلط زيت جوز الهند مع البن.

نضيف إليها ملح الطعام ونقوم بمزجهم حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بوضعه على المنطقة الداكنة مع فركه بحركة دائرية، ويستمر الفرك لمدة عشر دقائق.

نقوم بغسل المنطقة بماء دافئ وستلاحظين النتيجة من أول مرة.

سكراب القهوة وقشر البرتقال

يمكن استخدام قشر البرتقال كماسك في تبييض الإبط والمناطق الداكنة بالقهوة وهي تعتبر من الطرق الفعالة في لإزالة التصبغات.

المكونات :

ملعقتين كبيرتين من القهوة.

قشر برتقال.

ملعقتين زبادي

طريقة الاستخدام

قومي بطحن قشر البرتقال حتى تحصلي على حبيبات صغيرة الحجم

اخلطي المكونات من زبادي وبن بكميات متساوية ثم ضعي معهم بعض من قشر البرتقال الذي قمتِ بطحنه واخلطيهم جيدا.

ضعي المزيج السابق على بشرتك وافركيه برفق واستمري على ذلك حتى 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وقومي بترطيبه بأي مرطب حتى يغلق المسام.